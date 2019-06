Major da PM vai assumir a Secretaria-Geral da Presidência

O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta sexta-feira (21) quem vai assumir a Secretaria-Geral da Presidência da República. O advogado e major da Polícia Militar do Distrito Federal Jorge Antonio de Oliveira Francisco vai substituir o general Floriano Peixoto.

O anúncio da substituição foi postado nas redes sociais do presidente.

Anuncio o Advogado e Major PMDF Jorge Antonio de Oliveira Francisco p/ o cargo de Ministro-chefe da Secretaria Geral PR. Outrossim, informo que o General Floriano Peixoto, que segue gozando de nossa total confiança em seu trabalho e dedicação, assumirá a Presidência dos Correios. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 21 de junho de 2019

Esta é a quarta baixa da ala militar no governo de Bolsonaro em menos de duas semanas. Além de Cunha, Santos Cruz e Peixoto, o general Franklimberg Ribeiro de Freitas foi exonerado do comando da Fundação Nacional do Índio (Funai) na semana passada.

Peixoto será a segunda troca na Secretaria-Geral em menos de seis meses de governo. Gustavo Bebianno, que assumiu a função no início da gestão Bolsonaro, foi demitido em fevereiro após desentendimentos com o presidente e seu filho Carlos Bolsonaro.

O general Peixoto, que foi secretário-executivo de Bebianno, era próximo de Carlos Alberto dos Santos Cruz, demitido na semana passada da Secretaria de Governo.