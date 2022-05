Majur apresenta show inédito da turnê OJUNIFÉ em Salvador

Considerada um dos principais nomes da nova cena da MPB, a cantora Majur traz a Salvador o show do seu novo álbum, OJUNIFÉ, que aposta na mistura do soul, R&B e ritmos de matrizes africanas. A apresentação acontece na próxima sexta-feira (6), às 20h, no Largo Quincas Berro D’Água, no Pelourinho. O evento conta com lista trans e meia entrada social com a doação de 1kg de alimento não perecível. Os ingressos podem ser adquiridos através do Sympla.

Ojunifé vem do idioma iorubá e significa “olhos do amor”. No repertório, vários sucessos como Andarilho, Rainha de Copas, Náufrago e Amarelo – hit gravado com Emicida e Pablo Vittar. O espetáculo musical conta com a participação de bailarinos coreografados por Josué Amazonas e Eddy Soares e direção artística da própria cantora. Na banda; Ziati Comazi (baixo), Spike (Guitarra), Bibeats (bateria) e Barrak Black (percussão), com a produção executiva de Giovani Falcão e coprodução de Edmilia Barros e Nova Estação. O show de abertura será da DJ Tia Carol com participação de Bad Evelyn.

Serviço:

SHOW: OJUNFÉ TOUR

Cantora: Majur

Data: 6 de maio de 2022

Local: Largo Quincas Berro D’Água (Pelourinho – BA)

Horário: 20h abertura dos portões / Show Time: 21h30

Ingressos: R$ 30 (meia) à R$ 100 (inteira)

Lista TRANS com desconto de entrada.

Meia entrada social com a doação de 1Kg de alimento não perecível.