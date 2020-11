Malas prontas: ex-presidente Lula vai morar em Lauro de Freitas

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai mesmo fixar morada na Bahia. De acordo com o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o petista escolheu Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, para se instalar com a companheira, Janja.

A expectativa é que Lula já estava com a mudança feita até o fim do ano e curta as festas de Natal e Ano Novo na nova moradia, que provavelmente será em um condomínio fechado, de luxo.

Lauro de Freitas é perto de Salvador e também próximo de locais turísticos do Litoral Norte, como Sauípe, Guarajuba e Praia do Forte.