Malbec branco é lançado no Brasil

Nem só de tintos estruturados e de cor intensa vive o mercado do Malbec. Os rosés, geralmente com tons de salmão e notas de frutas vermelhas, também ganharam o paladar do público brasileiro e já podem ser encontrados com facilidade. Já rótulos brancos são bem mais raros. E quem decidiu apostar na popularização desse estilo foi a Trivento (Concha y Toro), com o White Malbec 2019. O rótulo começou a chegar em abril aos estabelecimentos do Brasil.

Não se trata de uma nova casta, mas de um método diferente de vinificação. Segundo a vinícola argentina, a uva foi colhida manualmente dos Vales de Uco e Luján de Cuyo, em Mendoza, no início de fevereiro (um pouco mais cedo que de costume). Depois foram levemente prensadas e fermentadas sem casca e sem maceração a uma temperatura de 10° C, por duas semanas.

Essas escolhas enológicas garantiram acidez marcante, pouquíssima transferência de cor da casca e um perfil mais aromático, que remete a framboesa, maçã verde e flores. Tem 12% de álcool, deve custar entre R$ 50 e R$ 60 e se dá muito bem em harmonizações com sushi, peixes brancos grelhados e queijos frescos. Ainda não provei, mas a curiosidade está grande!

Falando em harmonização...

Eu sei que você tem pedido, sempre que pode, uma comidinha do restaurante que gosta. É importante para fazer o comércio continuar girando e, também, para variar um pouco nas refeições do dia a dia em tempos de isolamento social.

Então, se você gosta de sushi, também pode combiná-lo com um rótulo da uva Gewurztraminer. As notas florais e o perfil delicado dessa uva vão combinar perfeitamente com a sua comida. Se a sua pedida for poke, também dá certo. Ceviche, por sua vez, deve ser pareado com rótulos de acidez mais alta: Vinho Verde, Sauvignon Blanc e Pinot Grigio são boas opções.

Para receber em casa

Você lembra que já fiz uma lista de estabelecimentos com delivery de vinho em Salvador, né? Esta semana trago um destaque para a Adega Terroir, que está com uma seleção de vinhos muito especiais com preços a partir de R$ 60, e para a Wine Spanholo, que realiza às 20h dessa sexta-feira (01/05) a live Brinde Comigo. A ideia é que o público beba junto (porém online) com a sommelière Letícia Spanholo, aprendendo sobre rótulos e degustação. O kit da noite, com 6 garrafas, custa R$ 199 e pode ser adquirido direto no instagram da loja.

Outra dica quente é pedir os vinhos de boutique chilenos diretamente da importadora Novo Chile, que está com desconto de 25% para compra mínima de 3 garrafas e precificação com dólar fixo a R$ 3,85. Atenção para o fresquíssimo Laura Hartwig Laluca Merlot (a partir de R$ 65,25); para o OWN Pillo de Panamá 2016, maturado em tanques de cimento (a partir de R$ 87); e o Bow Wines Malcriado, 75% Carignan e 25% Cabernet Sauvignon, com preços a partir de R$ 106. Para fazer seu pedido e informações sobre frete, converse direto com o consultor de vendas Artur Tremper Farias.