Malembe Sonoros estreia com grade de mulheres negras no fim de semana; confira nomes

Amores Sonoros e Malembe Food & Drinks se uniram pela primeira vez para promover o Malembe Sonoros, evento que reúne alguns dos mais novos talentos da cena musical preta. Sua primeira edição, com um formato mais intimista, trata-se do lançamento dessa experiência em formato de evento e que contará com um dos principais nomes da nova MPB baiana com uma line-up completamente feminina. O evento acontece neste domingo (20), a partir das 17h no Malembe Salvador, localizado na Ladeira do Carmo. Os ingressos custam R$25 em primeiro lote e R$30 no segundo, vendidos no Sympla.

DJ Belle, Jann Souza e Gab Ferruz são os primeiros nomes que irão integrar a primeira edição do evento. Os ingressos podem ser adquiridos através da Sympla.

Nascida e criada no subúrbio ferroviário de Salvador, Belle traz consigo a essência do gueto para os discos. Motivada pelos músicos de sua família, ela mostra habilidade e feeling afiado para agitar todo tipo de festa. Faz parte do Selo Nsabas, composto por mulheres múltiplas dos diversos elementos do Hip Hop, Cultura e Comunicação, que visa acolher e potencializar a produção artística de mulheres da Bahia. Além disso, comanda as pickups da Rapper Cronista do Morro.

Nascida na terra do cravo, canela e dendê, Gab Ferruz, faz parte da nova geração de cantoras negras brasileiras. Vibrante, a cantora e compositora baiana busca no amor o combustível para conduzir suas canções, que traz a Bahia na alma, onde exala uma fragrância tropical, alegre e acolhedora. Lançou em 2021 seu primeiro álbum, intitulado "A-Fé-To", ela entrega uma mescla de sons tradicionais da região, trazendo uma atmosfera pop, romântica e solar com elementos do samba-afro, samba-reggae, ijexá, jazz e outros ritmos diaspóricos.

Antes do show, Gab Ferruz será a convidada do repórter Vinícius Nascimento no programa Conexões Negras, que vai ao ar na sexta (18), ao vivo no Instagram do Jornal CORREIO (@correio24horas).

Jann Souza é artista independente, cantora solo, que tem o ukulele como parceiro para acompanhar suas canções. Com suas músicas autorais e suas versões covers tem feito o seu espaço no cenário musical de Salvador. Em algumas de suas canções autorais exalta a beleza das mulheres e enaltece o amor que cuida e não é abusivo. Lançou recentemente o seu segundo EP intitulado “Poder Ancestral”.