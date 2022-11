Maluma abandona entrevista ao vivo após pergunta sobre boicote à Copa

O cantor colombiano Maluma abandou uma entrevista ao vivo ao ser questionado sobre a decisão de se apresentar na Copa do Mundo do Catar, depois que outros artistas - como Dua Lipa e Shakira - impuseram um boicote ao mundial citando violações aos direitos humanos no país-sede da Copa.

O astro de reggaeton conversava com o apresentador de uma TV estatal de Israel nesta sexta-feira (18) e ficou irritado ao ser perguntado sobre denúncias de violações dos direitos humanos em relação às mulheres e aos LGBTQIA+ no Catar.

Un pelado lo quiso correr a maluma por los derechos humanos de qatar (como si pudiera hacer algo) y se fue a la mierda JSJAJSJA pic.twitter.com/rmkDe37MYX — ElBuni (@therealbuni) November 19, 2022

Maluma disse que faria o show porque gosta da vida, da música e do futebol. Porém, ao ser pressionado a dar sua opinião sobre as violações dos direitos humanos no Catar, o cantor se levantou, perguntou a alguém se precisava responder e saiu furioso, chamando o apresentador de "rude".

Dois dias antes da entrevista, Maluma havia publicado uma foto em homenagem à Copa. "A Colômbia vai para a Copa do Mundo! Vamos cantar no fan event a música oficial da @fifaworldcup #tukohtaka!! Até breve Catar. Viva a festa do futebol!"

Ele canta a música criada exclusivamente para o Mundial, a "Tukoh taka", com Nicki Minaj e Myriam Fares. "Tukoh taka" é a canção oficial do Fifa Fan Festival do Mundial do Catar e é cantada em inglês, espanhol e árabe.