MAM-BA reabre com exposição em homenagem à Lina Bo Bardi

A arquiteta Lina Bo Bardi (reprodução)

Na próxima terça-feira (17), o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA) reabre à visitação do público com “O Museu de Dona Lina”, uma exposição que homenageará sua idealizadora, a arquiteta e designer italiana Lina Bo Bardi (1914-1992).

Ocupando a Capela e o Casarão do espaço, a mostra apresentará ao público cerca de 300 peças, entre obras de artistas brasileiros que integram seu acervo e a coleção de arte popular dela, adquirida entre 1958 e 1966, quando viveu e trabalhou em Salvador.

Além das obras do acervo do MAM-BA - que inclui peças de artistas como Cândido Portinari, Tarsila do Amaral, Carybé, João Farkas, José Pancetti, Marepe, Mário Cravo Jr. e Calasans Neto - a exposição contará ainda com novas peças doadas ao museu por artistas brasileiros, como Maxim Malhado (BA), Ieda Oliveira (BA) e Afonso Tostes (MG), além de uma fotografia de Lina Bo Bardi de autoria do fotógrafo Bob Wolfenson (SP), que passarão a integrar o acervo permanente do museu.

Com acesso gratuito, a mostra poderá ser visitada das terças-feiras aos sábados, das 13h30 às 17h30, seguindo as determinações de segurança contra a Pandemia da Organização Mundial da Saúde (OMS), do Ministério da Saúde e da Secretaria Saúde do Estado da Bahia (SESAB). O Café/Lanchonete do Circuito de Cinema Saladearte funcionará nesses dias/horários.

Nos dias 17 e 18, além do fluxo normal do público, o Museu receberá a visita de 30 profissionais da saúde do Hospital Espanhol - Centro de Tratamento do Covid-19, como forma de terem um momento de relaxamento e lazer.