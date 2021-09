MAM passa a aceitar acesso de animais em Salvador; veja as regras

O Museu de Arte da Bahia (MAM) iniciou neste mês de setembro o "projeto Pet Friendly", que permite acesso controlado de animais de estimação com os donos. ‘Pet Friendly’ é uma expressão em inglês usada em todo mundo para sinalizar lugares onde os animais domésticos são bem-vindos e aceitos.

Na sexta-feira (10), a cadelinha Pepinha, de 2 anos e meio, curtiu o passeio com os donos, a jornalista Maria Paula Marques e o advogado Pedro Nabuco, com direito a aproveitar o pôr do sol no complexo arquitetônico-histórico do Solar do Unhão, originário do século XVII e localizado às margens da Baía de Todos os Santos.

“É um passeio muito bom e Pepinha está super tranquila”, contou Maria Paula. “Só nos pediram para mostrar o saquinho plástico, obrigatório para trazer animais de estimação aqui”, completou Pedro. A cadelinha também usava coleira, segurada pelos donos.

Regras

“Iniciamos a liberação controlada para acesso de animais de estimação nos espaços externos do museu”, explica a coordenadora-geral do MAM-Bahia, Marília Gil. Segundo ela, o museu dispõe do Pátio da Mangueira com cerca de 520 m² e o Pátio do Pôr do Sol com mais de 1.600 m². “Esses espaços são amplos possibilitando que as pessoas fiquem com distância regulamentar e ainda com a brisa do mar, resultando em áreas seguras e saudáveis para todos”, completa Marília Gil.

Existem regras para o acesso. Cães e gatos são permitidos desde que adestrados e com suas coleiras e guias/correias para o controle dos seus donos. “Os donos dos animais de estimação devem trazer sacos plásticos para recolhimento de fezes e colocação nas lixeiras do museu, caso ocorra essa necessidade”, explica Marília.

Já animais de grande porte, como das raças pit bull e rottweiler, dentre outras, só são aceitos com guias e focinheiras de segurança e a responsabilidade legal dos donos. Pets em espaços expositivos internos (Capela e Casarão) só serão aceitos se forem cães-guias treinados para deficientes visuais. “A Lei n°11.126/2005 fornece direito ao portador de deficiência visual permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhados de cães-guias”, acrescenta a coordenadora.

Não é comum museus no Brasil aceitarem pets. Em Salvador, o MAM-BA diz ser o primeiro museu pet friendly. Fora do país, é uma medida comum. Na Itália, por exemplo, o Museu Nacional do Automóvel (Turim) e o Museu Arqueológico (Nápoles), dentre outros. Nos Estados Unidos, o San Luis Obispo Museum of Art, The Western Railway Museum e o Southern Railway Museum (Califórnia). Em Portugal aceitam pets o Museu de Olaria (Barcelos) e o Pavilhão do Conhecimento Ciência Viva (Lisboa), dentre outros.

Programação

Além de passearem com os pets, os donos podem visitar a exposição em cartaz 'O museu de Dona Lina' aberta até 10 de dezembro no MAM. A visitação é de terça a sexta-feira, sempre das 13h às 17h. Ainda em setembro (2021) a mostra abrirá também aos finais de semana. Já o Café Saladearte fica aberto, de terça à sexta-feira, das 12h às 19:30h.

A entrada e o estacionamento (capacidade p/mais de 50 veículos-passeio) no museu são gratuitos. Mais informações: acompanhe nossas redes sociais (instagram e facebook) ou via telefone (71) 31176132, com atendimento das 9h às 12h e das 13h às 15h. O MAM é vinculado ao Instituto do Patrimônio (www.ipac.ba.gov.br/museus) da Secretaria de Cultura da Bahia (SecultBA).