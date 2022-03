Mamãe Falei atribui áudio machista a 'empolgação': 'Foi errado o que eu falei'

O deputado estadual Arthur do Val (Podemos-SP), o Mamãe Falei, afirmou neste sábado (5) que suas falas misóginas e machistas sobre as mulheres ucranianas foram 'erradas' e não representam de fato o que ele pensa. O parlamentar desembarcou nesta manhã em Guarulhos (SP) após viagem à Ucrânia. O áudio foi divulgado onte, depois de ser enviado para integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL). Entre outras coisas, Mamãe Falei diz que as mulheres ucranianas são "fáceis, porque são pobres".

"Foi errado o que eu falei, não é isso que eu penso. O que eu falei foi um erro, em um momento de empolgação", afirmou o deputado, segundo o G1.

O parlamentar faz parte do MBL e é pré-candidato ao governo de São Paulo. Ele disse que sua fala aconteceu em um contexto "informal" e "jocoso". "Pelo amor de Deus, gente, a impressão que está passando aqui é que eu cheguei la e falei: 'quem quer vim comigo aqui que eu quero comprar alguma coisa'. Não é isso e eu nem poderia fazer. Inclusive nos áudios eu falo ali, ainda que de modo jocoso, de modo informal. Eu não tive tempo pra fazer absolutamente nada, eu não tive tempo para tomar banho", acrescentou.

Por fim, classificou a mensagem de "infeliz". "Eu fui fazer uma coisa, mandei um áudio infeliz e a impressão que passou é que fui fazer outra coisa", disse.

O parlamentar disse que entende quem o julgar pela fala, mas defendeu que sua viagem à Ucrânia foi mais do que isso. "Se as pessoas querem me julgar, eles têm o direito. Eu só quero que entendam que são contextos diferentes. Uma coisa é o Arthur que foi lá fazer a missão. Outra coisa é o Arthur que já tinha saído (da Ucrânia) e mandou um áudio em grupo privado, para os amigos dele, de forma errada, descabida, não foi na melhor das posturas, é nítido aquilo. Mas, como eu te falei, é um áudio privado", finaliza.

Podemos repudia

O partido do deputado, o Podemos, repudiou a fala de Arthur, classificaida de "inaceitável". "Gravíssimas e inaceitáveis são as declarações do deputado estadual Arthur do Val, que foram divulgadas na imprensa. Não se resumem ao completo desrespeito à mulher, seja ucraniana ou de qualquer outro país, mas de violações profundas relacionadas a questões humanitárias, em um momento em que esse povo enfrenta os horrores da guerra. O Podemos repudia com veemência as declarações e, com base nelas, instaura de imediato um procedimento disciplinar interno para apuração dos fatos. Até este momento o partido não havia conseguido contato com o deputado, que estava em voo", diz nota assinada por Renata Abreu, deputada federal e presidente do Podemos.

Pré-candidato à presidência pelo Podemos, o ex-juiz Sergio Moro também lamentou o teor da mensagem de Arthur do Val.

"Lamento profundamente e repudio veementemente as graves declarações do deputado Arthur do Val divulgadas pela imprensa. O tratamento dispensado às mulheres ucranianas refugiadas e às policiais do país é inaceitável em qualquer contexto. As declarações são incompatíveis com qualquer homem público", diz a nota.