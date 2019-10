Manchas de óleo avançam e chegam à praia dos Carneiros, em Pernambuco

As manchas de óleo que atingem o litoral do Nordeste chegaram, também, a praia dos Carneiros, situada no município de Tamandaré. A informação foi conrmada pelo Secretário de Meio Ambiente da cidade, Manuel Pedrosa.

O derramamento de óleo já havia sido registrado na região através de vestígios, mas reapareceu de forma mais intensa na manhã desta sexta-feira (18).

(Foto: Bruno Campos/JC Imagem)

Estado de emergência

Em menos de 24 horas após o reaparecimento de manchas de óleo nas praias de São José da Coroa Grande, no Litoral Sul de Pernambuco, a prefeitura do município decretou, na noite desta quinta-feira (17), estado de emergência na região.

Lembrando que no dia 25 de setembro, os moradores já haviam encontrados fragmentos de óleo nas praias.

Contenção

Para conter o avanço de petróleo em Pernambuco, a Marinha, a Petrobras e a Transpetro disponibilizaram barreiras de contenção e de absorção, além de mantas absorventes. A medida foi tomada após reunião realizada nesta quinta-feira (17) na sede da Capitania dos Portos, localizada na área central do Recife.

A Prefeitura de São José da Coroa Grande também está atuando no combate ao petróleo. Serão disponibilizados máquinas e equipamentos para uma possível retirada dos resíduos do barco e posterior transporte dele para um aterro industrial. Além disso, pescadores da região se disponibilizaram a ajudar no monitoramento das praias.

As informações são do Jornal do Commercio