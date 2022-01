Manchas de óleo são encontradas em praias do Ceará

Seis praias cearenses registraram marcas de vestígios oleosos entre esta terça e quarta-feira, 25 e 26, de acordo com informações da Marinha. São elas: Cumbe, Canoa Quebrada, Majorlândia e Quixabá, em Aracati; Canto da Barra, em Fortim; e Prainha, em Aquiraz. Amostras do material foram coletadas e serão enviadas para análise no Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM), no Rio de Janeiro.

Vídeos enviados ao O POVO nesta quarta-feira, 26, mostram várias manchas pretas em uma extensão considerável da orla da Prainha, na Região Metropolitana de Fortaleza. O técnico judiciário Silvando Alves Ferreira, 46, disse que ficou muito surpreso ao ver as manchas de óleo quando foi caminhar no local nesta manhã, durante seu período de férias.

O homem, que é morador do Eusébio, afirmou que pretende evitar ir à praia nos próximos dias. Ele conta que saiu da praia por volta das 14 horas e marcas de óleo continuavam em seu pé durante a noite. “Na água do mar também tinha óleo, mas na areia era mais perceptível”, descreve. Nesta quinta-feira, 27, equipes da Marinha devem continuar os trabalhos no litoral cearense, com novas ações de monitoramento e limpeza das praias.

Por meio de sua assessoria, a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) disse que a pasta acionou o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e deve esperar a conclusão das análises do órgão para se manifestar oficialmente. O Ibama está coletando dados para ter uma melhor noção das causas, extensão e quantidade das manchas encontradas.

O POVO buscou, na noite desta quarta-feira, as prefeituras de Aracati, Aquiraz e Fortim e aguarda resposta.

As informações são do Jornal O Povo.