Manchas de óleo voltam a aparecer em Stella Maris

Novas manchas de óleo reapareceram em dois trechos da praia de Stella Maris, em Salvador, nesta sexta-feira (1). As manchas foram constatadas nas proximidades da Escola Sulamericana e do Grand Hotel Stella Maris. Até o momento, foi retirada uma tonelada e 260 quilos dos dois locais. Mais de 75 agentes de limpeza trabalham na retirada dos resíduos.

Há 13 dias não eram registradas novas manchas de óleo na orla soteropolitana. A Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) informou que as equipes estão de prontidão para agir de imediato e garantir a limpeza das praias da capital baiana.

“A Prefeitura está de prontidão para agir de imediato e garantir a limpeza das praias da capital baiana caso apareçam novas manchas”, destacou Marcus Passos, presidente da Limpurb.

O prefeito ACM Neto já havia afirmado que a capital trabalha com ações de prontidão, com toda equipe mobilizada.

Com a novas chegada das manchas, ficarão 125 agentes de plantão nas praias de Amaralina, Pedra do Sal (Itapuã), Jardim dos Namorados, Praia do Flamengo e Stella Maris. Cada local vai receber 25 trabalhadores.

Cada equipe estará equipada com um caminhão para a recepção do material. Um caminhão com guindaste e três carros-pipa ficarão à disposição em caso de necessidade.

A Limpurb vai continuar a fazer o monitoramento de todas as praias de Salvador. A Empresa de Limpeza Urbana do Salvador dispõe de um efetivo de mais 225 homens por dia para trabalharem na limpeza de rotina. Os agentes podem ser remanejados caso haja necessidade.

Ao todo, já foram retiradas mais de 109 toneladas de petróleo das praias de Salvador, segundo a Limpurb.