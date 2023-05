Maneva 18 anos: oportunidade de cair no reggae com desconto especial

Reverenciando o passado e já olhando para o futuro! Neste ano, o Maneva revisita a história de quase duas décadas de carreira e elege as canções de maior sucesso para compor a tour especial “Maneva 18 Anos”. A cidade de Salvador dá as boas-vindas à turnê em 12 de maio (sexta-feira), às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA).

Assinantes CORREIO têm 40% de desconto nos ingressos, que estão à venda no Ticket360 e custam de R$80 a R$150.

A apresentação emblemática, que marca a formação entre os amigos Tales de Polli (voz e violão), Felipe Sousa (guitarra), Fernando Gato (baixo), Diego Andrade (percussão) e Fabinho Araújo (bateria), celebra um dos projetos de maior êxito na música popular brasileira nacional. O show, com duas horas de duração, tem a assinatura da banda paulistana na produção e direção musical e reúne alguns dos clássicos que renderam 11 certificações, incluindo um single de diamante.

Os destaques ficam com “Seja Para Mim”, “O Destino Não Quis”, “Sem Jeito”, “Saudades do Tempo”, “Pisando Descalço”, “Corre Pro Meu Mar” e “Lágrimas de Alegria” – esta responsável pela indicação ao Grammy Latino na categoria “melhor canção em língua portuguesa”.

“É uma tour diferente de tudo o que já fizemos. Brincamos que é uma série limitada, pois serão poucos shows nesse formato, com direito a surpresas. E como em toda festa, a presença do público é fundamental. Preparem o coração! Estejam todos convidados para o show ‘Maneva 18 Anos’! Bora pro reggae, pai”, fala Tales de Polli.

No palco, a sensibilidade e a qualidade técnica do Maneva se misturam ao novo cenário, rico em elementos que se fundem para tornar a apresentação em um grande espetáculo. O projeto é assinado por Erico Belém.