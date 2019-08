Manifestantes realizam ato em defesa da educação e da previdência no Campo Grande

Estudantes e representantes de diversas centrais sindicais participaram nesta terça-feira (13) da mobilização nacional em protesto contra a Reforma da Previdência e o Governo Federal, no Largo do Campo Grande, em Salvador.

Segundo a organização do protesto, cerca de 30 mil pessoas estão presentes na manifestação, entre estudantes e professores, que marcharam com destino à Praça Castro Alves.

(Fotos de Marina Silva/CORREIO)

Durante a passagem do protesto alguns comerciantes baixaram as portas dos estabelecimento. Até por volta de 11h30, 28 cidades de 15 estados e do Distrito Federal haviam tido protestos, todos pacíficos.

De acordo com a presidente do Sindicato dos Professores das Instituições Federais de Ensino Superior da Bahia (Apub), Raquel Nery, a categoria defende que a autonomia das instituições seja mantida e a recomposição orçamentária das universidades que, segundo ela, estão asfixiadas após o contingenciamento de verbas do governo federal.

"O processo de mobilização daqui em diante vai ser constante. Esse é o nosso papel enquanto entidade pública. Buscamos o respeito político para entidade e para o tema universitário, que é respeitado no mundo inteiro e não precisa ser mudado nos moldes propostos pelo governo", disse.

Já Natan Ferreira, presidente da União dos Estudantes da Bahia (UEB), defende a continuidade das mobilizações, que vem acontecendo desde o mês de maio, em Salvador.

"O ato tem o objetivo de defender a educação e lutar contra os cortes no orçamento. Nós acreditamos que a educação possui um papel essencial para o desenvolvimento do Brasil, e é por isso que lutamos todos os dias", garantiu.

Procurado, o governo federal ainda não se pronunciou sobre o assunto.

