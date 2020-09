Mano Menezes é o 9º treinador de seleção brasileira na dupla Ba-Vi

Mano Menezes está à frente do Bahia (Foto: Felipe Oliveira/ECBahia)

O futebol baiano volta a ter entre seus protagonistas um técnico que comandou a seleção brasileira. Contratado pelo Bahia no início do mês, Mano Menezes é o nono treinador com essa grife no currículo a passar pela dupla Ba-Vi.

Mais do que nomes de peso, os integrantes deste grupo seleto escreveram capítulos importantes da história e contribuíram para o crescimento dos principais clubes do estado.

Esse episódio do Bate-Pronto faz uma análise da contratação de Mano Menezes e recorda a passagem pelo futebol baiano dos outros técnicos que vestiram a camisa verde e amarela.

Escolha o seu aplicativo favorito para ouvir o nosso podcast:

Para ouvir no Deezer, clique aqui.

Para ouvir no Spotify, clique aqui.

Para ouvir no Apple Podcasts, clique aqui.

Para ouvir no Google Podcasts, clique aqui.

Você também pode ouvir no player abaixo ou fazer o download:

QUE PODCAST É ESSE? Bate-Pronto é uma produção semanal do CORREIO. Nele, trazemos sempre programas temáticos para debater algum conteúdo esportivo que tenha relação com a Bahia.

MAS O QUE É PODCAST? É um programa de áudio igualzinho a um de rádio, mas que você pode ouvir quando, onde e como quiser - pulando, pausando ou adiantando os trechos, se preferir. Basta ter um aplicativo de músicas (como Spotify), um aplicativo para podcasts (do Google ou da Apple) ou simplesmente dar o play na janela acima.