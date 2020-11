Mano testa positivo pra covid-19 e não comanda Bahia contra Unión

O Bahia ganhou cinco desfalques de última hora para enfrentar o Unión, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O técnico Mano Menezes, os auxiliares James Freitas e Sidnei Lobo, além do goleiro Mateus Claus, testaram positivo para covid-19 e estão fora da partida desta terça-feira (24), às 19h15, na Fonte Nova.

Com isso, Mano não estará à beira do campo diante dos argentinos. O time será dirigido pelo auxiliar Cláudio Prates. O quinto cortado do duelo foi o volante Edson. De acordo com o Bahia, ele foi afastado de forma preventiva, já que dividiu quarto com Mateus Claus.

O restante do elenco passou por exames e testou negativo para o coronavírus.

Nos últimos dias, o meia colombiano Juan Pablo Ramírez, recém-contratado pelo clube, também foi infectado pela covid. O jogador já está recuperado e voltou aos treinamentos na Cidade Tricolor.