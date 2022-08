Manoel Soares detalha momentos difíceis morando na rua: 'Dormir no viaduto'

Um dos grandes apresentadores da Globo, Manoel Soares, tem feito sucesso de segunda a sexta nas manhãs do programa Encontro. O jornalista, no entanto, já passou por poucas e boas no passado e detalhou as situações durante uma conversa no podcast PodPah, no Youtube.

Morando em Porto Alegre, Manoel vivia com um irmão no final dos anos 90 e precisou tomar atitudes drásticas para continuar sobrevivendo. "Ali por volta de 1999, o emprego que a gente recebeu caiu, a gente ficou sem nada, meu irmão que foi junto comigo voltou. Virei morador de rua", iniciou.

Durante quatro meses, o jornalista e o irmão passaram por dificuldades e dormiam em locais perigosos. "Na zona norte tem um viaduto e eu comecei a dormir ali, deitava ali umas onze da noite, cinco da manhã os caminhões começavam a roncar", disse.

Para conseguir comer e sobreviver, Manoel passou a ser segurança de travestis que também estavam na rua para garantir o pão de cada dia. No comentário, o apresentador errou e comentou no masculino. "Na noite, você acaba descobrindo formas de se sustentar. Por exemplo: tinha uns travestis na rua da frente que eles não tinham ninguém que cuidavam deles", revela. "Eles me chamaram pra, se alguém fizesse alguma coisa com eles, era pra eu correr atrás dos caras", finalizou.