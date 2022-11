Mansão em que Lula se hospedou na Bahia será alugada no Réveillon; confira o valor

A mansão no sul da Bahia, entre Caraíva e a praia do Espelho, próxima a Trancoso, onde o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tirou dias de folga após a vitória no segundo turno, é um luxo para poucos, em todos os sentidos.

Em primeiro lugar, a casa, que pertence à família do deputado federal Ronaldo Carletto (PP/BA), não costuma ser alugada ao longo do ano, segundo o colunista Rodrigo Rangel, do Metrópoles.

O acesso também não é dos mais fáceis, principalmente para quem não pode arcar com trechos de jatinho a Porto Seguro e de helicóptero até a Praia do Camarão. De carro, o visitante pega 2h30 de estrada do aeroporto até a Praia do Satu, de onde ainda anda cerca de 1 quilômetro até a residência isolada, de acordo com a repórter Beatriz Bulla, do Estadão.

Os valores de aluguel do imóvel também não são dos mais convidativos. Para o Réveillon, por exemplo, os proprietários autorizaram que corretores da região, conectados a clientes com bala na agulha, negociem o aluguel por temporada, a bagatela de R$ 600 mil por apenas 10 dias. Segundo corretores, com alguma lábia, é possível convencer os donos a baixarem o valor para R$ 550 mil.

O imóvel, recentemente reformado, conta com dez bangalôs privativos, sauna e ofurô, além de um deck com piscina, espaço gourmet e vista privilegiada do mar.

Leia mais em Alô Alô Bahia