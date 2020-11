Manter o bem-estar dos empregados é missão coletiva 

Estamos a um mês para o final de 2020 e tradicionalmente é nessa época do ano que as organizações começam a fazer um balanço sobre a performance da empresa, listando os pontos positivos, negativos e em evolução, balizados por indicadores de clima interno e produtividade, sem perder de vista as metas para o futuro, bem como as inovações que circundam o negócio.



Para nós da Tronox Brasil, fazer uma avaliação racional e fidedigna do nosso trabalho e do desempenho dos times é algo inspirador. Em um cenário tão desafiador e diferente como o que estamos vivendo, por causa da Covid-19 e do distanciamento social, o comprometimento, a dedicação e o empenho das pessoas continuam o de sempre. E em nome dessa entrega, renovamos os nossos votos de cuidar do bem-estar físico e mental de todos.



A nossa cultura é alicerçada pela presença, pelo diálogo, pelo aperto de mão e abraços calorosos na chegada à fábrica, pelas trocas de experiências e aprendizagens durante as refeições no refeitório, pelas atividades físicas em grupo, dentro e fora da empresa, e sinergia para realizar os projetos e treinamentos oferecidos pela empresa.



Manter esses pilares diante de um cenário incerto e com a necessidade de mudança do modelo de trabalho de alguns setores para o formato home office, com reuniões virtuais, imersão em novas plataformas, sistemas e mudanças de hábitos e, ao mesmo tempo, ter atenção total para preservar a saúde dos empregados que trabalham na área operacional da fábrica foi uma troca de paradigma que a área de Gestão de Pessoas precisou fazer rapidamente, sem espaço para erros ou equívocos.



Muitas expectativas permearam o redirecionamento da rota, mas as nossas bases voltadas a priorizar o essencial, as pessoas, nos deram régua e compasso para seguirmos firmes na empreitada.



Para nós, tão importante quanto oferecermos ascensão na carreira, salários compatíveis com o mercado, bonificações, compromisso social e ambiental, projetos com as comunidades, investimento no desenvolvimento, projetos de qualidade de vida voltados ao empregado e aos seus familiares, entre outros, é possibilitar que cada integrante do nosso time tenha bem-estar físico e mental, exercendo suas competências, seja na nossa fábrica aqui na Bahia, no escritório em São Paulo ou na mina na Paraíba.





Para alcançarmos essa meta que se renova diariamente, criamos na Tronox o Programa Qualidade de Vida, multidisciplinar, envolvendo profissionais das áreas de RH e da Saúde. As ações estão voltadas para atividades físicas coletivas e individuais, dentro e fora da empresa, um conjunto de exames para acompanhamento periódico da saúde que vão além dos determinados por lei, programa de apoio ao empregado, com consultoria jurídica, financeira e até mesmo de profissionais da área de psicologia, entre muitas outras. O objetivo prioritário é olhar para a saúde física e mental dos empregados, pensado também no desenvolvimento de carreira, social e financeiro de cada um.



Dessa forma, entendemos que mais que reunir pessoas de grande talento, estamos focados em mantê-las conosco e criar possibilidades para que dentro da nossa empresa elas estejam felizes, realizadas e produtivas. Enxergar o nosso time bem e em harmonia é o indicador mais importante para o nosso balanço anual.



*Roberto Garcia é diretor-geral da Tronox Pigmentos do Brasil.