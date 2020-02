Manu Gavassi desabafa sobre namoro tóxico e fãs associam a Chay Suede

A madrugada foi de revelações dentro da casa do BBB20. Após a entrada de Daniel e Ivy, que confirmaram a estratégia dos brothers, Manu Gavassi falou sobre as atitudes machistas deles. Mas foi uma história pessoal que chamou a atenção dos internautas nesta quarta-feira (5).

Em conversa com Bianca, ela contou que passou por um relacionamento abusivo com um homem famoso. “Eu namorei um cara, meu primeiro amor, ele me traía, vinha e falava pra mim: 'todo cara na tua vida vai te trair, eu se fosse você, ficava comigo que você ama'. Um cara que depois foi endeusado pelo Brasil e eu fiquei a recalcada por anos", disse.

Depois ela completou: "eu sei o que é ser vítima de uma coisa, que é machismo, que é você passar a mão. 'Menino age assim mesmo com mulher. Menino trai mesmo. Menino vai me trair na minha cama mesmo, e tá tudo bem, porque ele me ama'. [...] Eu aceitei isso e ainda fui julgada, ainda fui de trouxa", desabafou.

Após a conversa, os internautas associaram o relacionamento ao namoro que cantora teve com o ator Chay Suede, entre 2011 e 2014.

Sobre os homens da casa, a cantora foi taxativa: "são meninos bem de vida, que estão aí só falando merda, pra gastar. Precisa levar dois tapas na cara pra aprender que não é assim. O Lucas com a namorada, virar e falar assim: 'Eu pago, eu não preciso comprar... Se for assim eu vou pro puteiro'. Isso não é brincadeira de cara, isso é um comportamento que a gente precisa aprender a destruir, porque isso tira a vida de mulher. Parece uma piadinha de moleque, porque ele foi criado assim, só que se a gente parar pra pensar o quanto isso é ofensivo para a gente".

Bianca afirmou que "conseguiria se defender", e Manu respondeu: "Tem muitas que não. Você é forte, está bem de vida. Você está em outro lugar. Mas imagina quantas mulheres não apanham, não morrem, vivem oprimidas a vida inteira por não conseguir se desvincilhar de caras que fazem esse tipo de comentário. Eu tinha medo de eles terem sido campeões. Todo mundo é ser humano, e até eles têm o direito de entender depois disso, depois de ser esculhambado aqui –vai ser esculhambado, porque são privilegiados, são bem grandinhos, tiveram toda a chance de aprender. Tem que ser esculhambado pra depois ter a chance de aprender. Vai que aprende".