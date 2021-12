Maquiagem de réveillon: cinco dicas para amanhecer plena na virada do ano

Durante a virada do ano, apostamos em looks de tons claros, alguns iluminados, com brilhos e até cores radiantes. Na maquiagem, a preocupação não pode ser diferente. A pele bonita, saudável e bem iluminada é chave na produção. Dino Neto, maquiador profissional há 32 anos, ressalta que a dica principal para o Ano-Novo é a leveza na hora de usar o iluminador.

“A palavra de ordem é a sutileza no iluminador. Quem tem que brilhar no 1º dia do ano é o sol. Como tem sombras que já tem brilho, podemos pensar em não utilizar iluminadores puxados para o pérola ou prata. As pessoas estão usando muito iluminador e esquecem um pouco da leveza. Melhor usar muita sombra no olho e usar menos os iluminadores, que é na maçã no rosto”, conta o profissional que trabalha com maquiagens para vídeo, televisão, foto, cinema e eventos sociais.

O maquiador revela ainda que o coringa da maquiagem durante o réveillon é utilizar o prata na pálpebra móvel: “Eu indico o prata porque não deixa de ser uma cor neutra. A pessoa pode se vestir na cor que preferir, como verde, amarelo, laranja e, principalmente o azul, que pode fazer uma homenagem a Iemanjá. Funciona tanto na pessoa negra quanto na pessoa branca”.

Já os batons, a indicação do profissional é apostar nos tons neutros, que combinem com qualquer roupa ou maquiagem, como os rosés, terrosos, arenosos e os próximos do marrom. A dica é usar o produto com o efeito matte: “Como geralmente as comidas de fim de ano são mais gordurosas, o batom pode sair com mais facilidade. O matte dura mais, fica seco e dá mais segurança também na hora de beijar”, comentou.

A seguir, Dino Neto compartilha seus truques valiosos que vão fazer você arrasar na maquiagem para Réveillon – até o sol raiar:

Durabilidade

A primeira dica é para a durabilidade da maquiagem. Na hora do banho - que o profissional indica ser três horas antes da festa -, pegue um saco plástico, encha com 20 a 30 pedras de gelos e cubra com uma camiseta. “Na hora de se enxaguar, pegue o material e passe no rosto em movimentos circulares. Isso ajuda muito na durabilidade da make, além de dar uma refrescada bem profunda na pele, antes de qualquer maquiagem. Ah, e o banho deve ser frio”, recomenda Dino Neto.

Pré-maquiagem

Após a limpeza e antes de passar a maquiagem, a dica é utilizar o primer, item que faz toda a diferença no resultado final e na duração da make. O truque é utilizar o produto de maneira uniforme no rosto inteiro, de preferência até o pescoço. “Depois do primer, uma outra dica é molhar as pontinhas do dedo com hidratante, que não seja muito intenso, e marcar o rosto todo, massageando”, compartilha o maquiador.

Depois do primer e hidratante, a recomendação de Dino Neto é fazer a pele toda com base: “Eu sempre indico não usar pó durante as festas, especialmente as de fim de ano, pois dá uma carregada na maquiagem. O pó pode ser utilizado para selar a base, mas em camada muito fina e leve com pincel e não esponja”.

Delineador

Outra dica é pegar o rímel resistente a água e usá-lo como delineador. “Você pode pegar o pincel de delineador e utilizar com o rímel. A mesma coisa é o lápis. Se você pegar o lápis à prova d’água e passar dentro do olho também é melhor que o lápis comum, pois ele dura muito mais”, explica Dino.

Corretivo

Já pensou segurar a sombra por 12 horas no rosto? Dino conta que isso é possível ao passar o corretivo na pálpebra toda, com pincel macio e de forma uniforme. “Quando você passar a sombra, vai aderir e segurar o produto por muito mais tempo. Podem ser usadas duas camadas de base para ter esse efeito duradouro também, mas o corretivo é mais indicado pois segura mais”, revela o maquiador.

Delineador de Glitter

Uma tendência que deve vim com tudo neste réveillon é o glitter. Para fazer um delineador com muito brilho e glamour, a dica é pegar o pincel – de delineador – limpo e umedecido com água, passar nos cílios e depois aplicar o glitter com cotonete molhado. “Fica lindo, com um acabamento de brilho e muito glamoroso. Recentemente, eu já vi celebridades usando, como Preta Gil e Claudia Leitte”, finaliza Dino Neto.

