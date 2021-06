Mar agitado na Orla de Salvador assustou moradores: entenda o que gerou a agitação

Ondas atípicas formadas nas praias de Salvador chamaram atenção de quem passava pelos locais na quarta-feira (16). Entretanto, de acordo com a Capitania dos Portos da Bahia, o Centro de Hidrografia da Marinha não emitiu alertas de mau tempo ou ocorrência de elevações de onda.

O professor de Oceanografia, José Rodrigues, explica que isso foi ocasionado por uma conjunção de fenômenos, comuns nessa época do ano.

"É normal o aumento das ondulações nessa época do ano, mas houve uma conjunção de fenômenos que tornaram a ocasião especial. A entrada de ventos pelo Sul e Sudeste geralmente resultam em ondulações maiores que conseguem penetrar na Baía de Todos os Santos, principalmente, porque a boca da Baía está voltada mais pra o sudeste. Além disso, a conjunção com a zona de baixa pressão conjugada com a de alta pressão no Atlântico Sul aí forçou ondas maiores em nossa direção", explica.

A Capitania ainda havia fincado a Bandeira Amarela na região, que indica navegação com atenção, mas nesta tarde de quinta (17), retornaram à Bandeira Verde.