Maragojipe adota toque de recolher para reduzir contaminação por coronavírus

Um decreto municipal que entra em vigor nesta sexta-feira (1) determina a adoção de toque de recolher no município de Maragojipe, no Recôncavo na Bahia. A prefeitura municipal anunciou nesta quinta (30) que, por conta do estado de calamidade pública provocado pela pandemia do novo coronavírus, adotará medidas para reduzir o número de infectados.

Haverá toque de recolher na cidade diariamente, das 18h até às 6h do dia seguinte, enquanto perdurar a situação de calamidade. A medida será adotada em sete localidades da cidade: Rua Geni de Moraes; Rua São Bartolomeu; Praça 15 de Novembro; Rua Visconde Macaé; Praça da Matriz; Praça Conselheiro Antônio Rebouças; e Ladeira da 02 de Julho.

Durante o toque de recolher, é proibida a circulação de pessoas nos locais citados, com exceção de quem precisar acessar ou prestar serviços na área da saúde, segurança, serviços públicos e serviços essenciais. Neste caso, será necessário comprovar a necessidade ou urgência. A fiscalização será de responsabilidade da Guarda Municipal e Polícia Militar do Estado da Bahia.

Além disso, a prefeitura também decretou a proibição de veículos transportadores de bebidas alcoólicas em Maragojipe por tempo indeterminado e autorizou as barreiras sanitárias a barrar a entrada desses automóveis na cidade.

Todos os habitantes da cidade também serão obrigados a usar de máscaras caso precisem ir às ruas. Quem descumprir o que manda a gestão municipal será abordado e notificado, sendo orientado a voltar imediatamente para casa. Em caso de reincidência, a pessoa será indiciada por crime contra a saúde pública.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), Maragojipe tem cinco casos confirmados do novo coronavírus, sem nenhuma morte.