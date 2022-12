Maraisa dá em cima de Roberto Carlos durante especial da Globo: 'Solteira'

A dupla Maiara e Maraisa foi uma das convidadas de Roberto Carlos para o especial que vai ao ar nesta sexta-feira (23) na TV Globo. Após a apresentação, as cantoras foram flagradas em uma interação mais íntima com o cantor. Maraisa chegou a perguntar o status de relacionamento do veterano.

Maraisa foi além, chegando a se declarar para Roberto, dizendo que era apaixonada pelo artista. "Você não casou, não, né?", soltou ela, arrancando risos das pessoas na plateia. "Ainda não... De novo, não", respondeu o rei, dando de ombros.

Maiara tentou dar um empurrão para a irmã, deixando as intenções ainda mais claras: "Tem dois anos que ela está solteira. Me ajuda". Roberto entrou na brincadeira da dupla e se fez de desentendido.

Maraisa ressaltou que estava solteira, e desta vez o rei não segurou a risada. "Minha mãe está aí também, a sua sogra", completou a cantora. "Oi, meu amor. Como vai, tudo bem?", cumprimentou ele.