Maraisa faz homenagem a Henrique Bahia: 'melhor produtor do Brasil'

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, prestou uma homenagem ao produtor Henrique Bahia, morto no acidente aéreo junto com a cantora Marília Mendonça, na última sexta-feira (5). Junto com a equipe do produtor, ela citou para a família do baiano e exaltou o profissionalismo do soteropolitano.

"Olha meu amigo Bahia… Uma hora dessa você deve estar com inveja aí em cima… Porque eu tô aqui, tomando uma, pensando em você, ouvindo um sertanejo com sua equipe inteira! Essa é a forma que lembraremos de você! Você sempre foi o melhor produtor do Brasil", escreveu.

Na sequência de posts, a cantora falou ainda que Henrique tratava os artistas de igual para igual. "Sempre tratou os artistas de igual pra igual. Sem contar que gostava de uma boa farra igual nóis né?! A gente sempre jogou coisas impossíveis na sua mão, e, no fim das contas, você nos entregava algo ainda maior! Nos surpreendia com a entrega e materialização dos nossos sonhos!", continuou.

"Não imagino como será a vida dessa galera agora, porque todos estão sentindo muito a sua falta, mas também lembrando de você assim, com muita alegria! Afinal, com você não existia tristeza e tudo era possível! Você sempre deu a vida pra produzir essa galera!", escreveu a cantora.

Maraisa também agradeceu todo o cuidado que Henrique teve com Marília durante os anos nos quais trabalharam juntos. "Viveu a Marília intensamente! Até o último dia, parceiro da melhor de todas… Porque os melhores sempre andam juntos! Te amo meu irmão! Muita saudade! Um dia nos encontraremos, se Deus quiser!", finalizou.

Veja o vídeo de homenagem: