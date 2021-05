Maranhão registra primeiros casos da variante indiana da covid-19

O governo do Maranhão confirmou os primeiro casos de covid-19 causado pela variante indiana do coronavírus. Ela foi identificada em tripulantes do navio Mv Shangon Da Zhi, que saiu da África do Sul e está na costa do estado.

No domingo, o governo do estado divulgou que foi notificado pela Anvisa que um tripulante de 54 anos do navio MV Shangon Da Zhi, ancorado no Maranhão, havia sido hospitalizado com covid-19.

Um teste já havia confirmado o diagnóstico, mas ainda não se sabia a cepa do coronavírus que causou a doença. Uma amostra do vírus foi enviada ao Instituto Evandro Chagas, que fez o sequenciamento genômico, confirmando que se trata da variante detectada pela primeira vez na Índia.

"Dos 15 resultados (dos tripulantes com covid), foi possível fazer o estudo genômico de seis, os demais a gente tinha quantidade de vírus muito baixa e não foi possível fazer. Mas em todas as seis amostras a gente teve resultado positivo para a B.1.617.2, uma das linhagens da variante da Índia", disse Carlos Lula, secretário de Saúde do Maranhão, em coletiva nesta quinta-feira. Segundo ele, a população está isolada e o navio não recebeu permissão para atracar no estado.

A variante indiana é a B.1.617, considerada uma "preocupação global" pela Organização Mundial de Saúde (OMS). "Existe alguma informação disponível que indica uma transmissibilidade acentuada (dessa variante)", explicou Maria Van Kerkhove, da OMS, na última semana.

Paciente começou a ter sintomar no início do mês

O primeiro tripulante começou a ter febre em 4 de maio. Ele foi levado para o hospital no dia 13 de maio, mas os sintomas permaneceram. A transferência foi feita de helicóptero.

A Secretaria de Saúde do Maranhão afirmou que inspecionou o navio e fez avaliação clínica dos outros tripulantes. "Toda tripulação foi colocada em quarentena e isolada em cabines individuais na embarcação. O navio permanece em alto mar, na área de fundeio, e não chegou a atracar no porto, em São Luís", informou, em nota. Testes PCR foram feitos para detecção de covid.

O navio veio da Cidade do Cabo, na África do Sul.