Maratona Hack at Schools começa nesta quinta-feira (12) em Salvador

A Maratona Hack at Schools será realizada entre os dias 12 e 14 de maio, a partir das 8h30, na Escola Municipal Professor Antônio Carvalho Guedes, no bairro da Capelinha, em Salvador. A ação é uma parceria entre a Secretaria Municipal da Educação (Smed), a Space Terra, hub de conexão de projetos de impacto e a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (Semit).

O objetivo do evento direcionado para estudantes do Fundamental II é fomentar o interesse e aprendizado em: Ciências, Inovação e Tecnologia, Meio ambiente e Sustentabilidade, Aeroespacial e Empreendedorismo, além de proporcionar o desenvolvimento de habilidades nos jovens para resolução de problemas, trabalho em equipe, comunicação e pensamento crítico. O Hack at Schools conta com apoio do Consulado EUA Rio.

Uma trilha educativa, chamada “Space Terra Talks”, composta de 17 conteúdos disponibilizados pelo YouTube ou Facebook, serviram de base para contextualizar os alunos.

Durante o evento, os alunos participantes serão divididos em 25 (vinte e cinco) equipes com quatro alunos cada, sendo necessário haver dois meninos e duas meninas nas equipes. Estes receberão a orientação de um professor para apresentar uma solução criativa e inovadora dentro de dois desafios a serem escolhidos, denominados Desafio da Terra ou Desafio Space.

Cronograma

No primeiro dia, ocorrerá formação das equipes e treinamento com todas as informações para os participantes. No segundo dia, as equipes irão trabalhar no desenvolvimento dos projetos, que serão finalizados e apresentados no último dia.

Para avaliar as atividades, será montada uma banca de jurados que fará a pontuação e decidirá pelas equipes vencedoras, sendo consideradas três equipes como ganhadoras, independente do desafio escolhido (classificadas como 1º, 2º e 3º lugar).

As equipes vencedoras irão participar nos dias 01 e 02 de outubro do “NASA Space Apps Salvador”, que em sua quinta edição na cidade, é o hackathon internacional, com o intuito de reunir pessoas envolvidas com a inovação e criatividade, para apresentar os desafios encontrados propostos pela NASA. As equipes do Hack@Schools vão concorrer com demais equipes do “Nasa Space Apps Salvador”, podendo chegar a etapa mundial.