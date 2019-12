Marca baiana de móveis Tidelli investe R$ 1 milhão no Projeto Tamar na Praia do Forte

(Divulgação)

Marca baiana de decoração investe em parceria com Projeto Tamar

A Tidelli investiu cerca de R$ 1 milhão no projeto de requalificação do Projeto Tamar, na Praia do Forte. A ação, comandada por um dos sócios da marca, o designer e empresário Luciano Mandelli, contempla uma área de 80 m² à beira-mar e inclui um novo bar e restaurante que foi batizado de Deck Tamar. O novo projeto, segundo Mandelli, vai contemplar os turistas e os freqüentadores da Praia do Forte que não encontravam espaços livres para contemplação da vista marítima. “Como morador do vilarejo me ressentia com o fato de toda a área da praia ficar restrita aos condomínios, daí que firmamos essa parceria com o Tamar, que é um projeto que a Tidelli sempre quis apoiar”, explica. O Deck Tamar será administrado pelo projeto de preservação das tartarugas marinhas e terá um cardápio do chef Murilo Pessoto (Serafina-SP) e Rodrigo Bottino (Bottino-Salvador).

(Divulgação)

Luciano Mandelli é sócio da marca baiana Tidelli

Primeiro Réveillon

O Deck Tamar, que teve projeto arquitetônico assinado pelo escritório paulista Marko Brajovic, que já está funcionando, está preparando sua primeira festa de Réveillon, no sistema open bar, com bufê assinado pelo chef Vini Figueira, que vai custar R$ 630 por pessoa. A animação da festa da virada à beira-mar ficará a cargo da banda baiana Supervoltz, especializada em pop rock.

Feira literária

E por falar na Praia do Forte, a segunda edição da Feira Literária Internacional de Praia do Forte (FLIPF) já está marcada para acontecer entre os dias 29 de abril e 3 de maio. O evento contará com mesas literárias, sessões de autógrafos, lançamentos de livros, e outras atividades. As inscrições para autores, editoras e artistas interessados em participar estão abertas no site do evento até 18 de janeiro.

Assento garantido

O empresário Roberto Duran foi reconduzido à presidência do Salvador Destination para mais dois anos à frente da entidade responsável por promover e divulgar a capital baiana no segmento de eventos nacionais e internacionais. O dono do Grupo GT5 Brasil está no cargo desde 2018, e planeja consolidar o destino Salvador no segmento de eventos de negócios.

(Divulgação)

Roberto Duran vai comandar Salvador Destination até 2021

Loura gelada

A cervejaria Feyh Bier lança hoje, a partir das 15h, na Casa Boqueirão, no Santo Antônio Além do Carmo, sua temporada de eventos de verão com música e arte, além da bebida que produz em sua fábrica, em Lauro de Freitas.

Pé na areia

O Lôro Flamengo, a Praia do Flamengo, vai entrar no clima de festa da virada. O espaço, pé na areia, vai realizar o Réveillon Sete Ondas, animado pela banda Filhos de Jorge e Bailinho do Faustão. A festa traz o selo da Feed Experience Hub e do Grupo Lôro.

(Foto:Uran Rodrigues/Divulgação)

Regininha Mendes vai passar Réveillon com Ró Imbassahy

Verão fashion

A estilista Irá Salles lançou sua nova coleção de verão que contempla um mix de cores fortes misturado aos tons palha e cores neon em bolsas, chapéus e outros acessórios. A marca é a única brasileira a fazer parte do acervo do maior museu de bolsas do mundo, o Tassen Museum of Purses and Bags, em Amsterdam, na Holanda.

(Divulgação)

Irá Salles lança coleção de verão de sua marca

Agradecer

Licia Fabio, Jamil Acruz e Rafa e Ricardo Cal estarão à frente da festa Agradecer, do Movimento Musical MUDEIdeNOME. O evento, que pede traje branco, acontece no próximo dia 27, a partir das 21h, na Bahia Marina.

(Foto:Sidney Haack/Divulgação)

Licia Fabio comanda festa Agradecer

Baile de gala

Ivete Sangalo é uma das atrações do Baile Real Masqué, marcado para o dia 13 de fevereiro, às 21h, no Palácio da Aclamação. O baile beneficente, promovido pelas Voluntárias Sociais, terá ainda as participações de Luiz Caldas e Jau. A festa promete reunir 1,5 mil pessoas.

(Divulgação)

Ivete Sangalo é uma das atrações do baile das Voluntárias Sociais