Marca baiana de roupas começa venda online em agosto

A marca baiana Ateliê Casalinda lança em agosto sua primeira linha de roupas para venda exclusivamente online. Criada pela estilista Kívia Souza, a marca chega ao mercado com peças leves, apostando em muita cor e estampas.

A predominância de cores quentes é uma das principais características da linha, que contará com no máximo três peças de modelos variados fabricadas com a mesma estampa. O objetivo, explica a estilista, é garantir que a roupa seja única e exclusiva.

"O trabalho que eu faço está muito ligado às emoções e percepções pessoais, pois acredito que isso reflete no que se veste. Essa linha mostra o que sinto, quem eu sou por dentro. E eu precisava compartilhar isso com pessoas que se sentem assim também", conta Kivia.

(Foto: Roberto Abreu)

A linha não está ligada às estações do ano. “É um estilo. Não importa se faz chuva ou sol. Quem veste Casalinda está sempre iluminado. É como se fosse primavera e verão o ano inteiro", brinca.

O carro chefe da marca são os vestidos. O valor das peças varia entre R$50 e R$199. Além dos itens à venda no site, é possível encomendar roupas exclusivas sob medida.

A Ateliê Casalinda participou da edição 2018 do Afro Fashion Day, organizado pelo CORREIO. Kívia Souza participou também do primeiro reality de moda de Salvador, o Salvador Fashion Race.

Onde comprar

As peças do Ateliê Casalinda estarão disponíveis para compra no site Amazon do Brasil, com parcelamento em até 10 vezes sem juros. Também é possíveis adquirir os modelos no e-commerce multimarcas Coque Abacaxi, que entrará no ar a partir do dia 1° de agosto e oferece 15% de desconto na primeira compra, além de parcelamento em três vezes sem juros e frete grátis para pedidos com valor mínimo de de R$249.