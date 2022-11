Marca baiana está apostando no poder dos acessórios

Para brilhar

Quem gosta de moda já sabe do poder dos acessórios. Eles transformam qualquer produção em algo especial. E uma nova marca baiana está apostando com tudo nesse poder. Batizada de Barravenida, em homenagem aos circuitos do Carnaval soteropolitano, a brand comandada pela stylist Maria Casara se destaca pelos brincos e colares artesanais bordados manualmente. "Nossas criações são fluidas e exclusivas, fazemos acessórios de estilo único, com muito brilho, cor e extravagância", revela Maria. O Vixe amou o brincão rosa, destaque da campanha fotografada por Vinicius Moreira. Ele é perfeito para os looks de verão. Pedidos e informações através do perfil da marca no Instagram: (@barravenida_).

Combo da vez

Se tem uma dupla fashion do momento nas ruas nova iorquinas, é o uso daquele boné mais minimalista com um blazer oversized. Rolou sentimento e quer investir no combo fashion? Começa pela cabeça. Esse boné trendy arrematado na lojinha virtual da Youcom (youcom.com.br) dá para levar para casa por R$ 49,9.

Além da praia

O clima já é de Verão e o biquíni já tomou o lugar no ranking das peças desejo. Dica de stylist: investe em uma peça que possa cumprir muitos papéis e seja possível levar não somente para a praia. Como esse modelito da Shopee (shopee.com.br), que custa R$ 89,9 e funciona como top perfeito em um visu mais urbano

Achadinho

A turma esportiva já se rendeu a essa sacola da Track Field (tf.com.br), ideal para carregar para qualquer lugar. A peça é dobrável e bem funcional e rende muito em qualquer viagem. Quer mais? Tem várias cores capazes de agradar desde os mais básicos até a tribo fashionista. Preço: R$ 129,9.



É ela



A saia estilo colegial virou aquela peça “tem que ter” entre as garotas descoladas. O vixe amou esse modelito em verde e, amigo do bolso, sai por R$ 53,9 no Mercado Livre (produto.mercadolivre.com.br). Depois, é só combinar com um mocassim e uma meia curtinha e entrar no clima fashion

Eles na moda

Boys descolados que querem sair do óbvio e fazer diferente usando uma sobreposição, olhos abertos para esse colete em tricot da Reserva, que tira qualquer look do lugar comum. Preço: R$ 143,10



Nota 10: Em um voo internacional, um rapaz que estava na janela do avião, esperou as duas mulheres que estavam do seu lado acordar, para ir ao banheiro. A intenção era não incomodar.

Nota 0: Uma aeromoça só faltou gritar com uma passageira, porque a mesma não conseguia colocar a mala do jeito correto no bagageiro do avião. Devia, sim, ter ajudado. De última!