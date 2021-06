Marca baiana Meninos Rei estreia na São Paulo Fashion Week 

A marca baiana Meninos Rei faz sua estreia na são Paulo Fashion Week (SPFW), o mais importante evento de moda da América Latina, que acontece virtualmente, de quarta (23) a domingo (27), na plataforma spfw.com.br . Criada há seis anos pelos irmãos Júnior e Céu Rocha, a marca exibe, às 19h50, o fashion filme com uma coleção L’oju Esú (Aos Olhos de Exu), com cinco looks que reverencia o orixá da comunicação e da linguagem.

Inspirada no movimento que a Meninos Rei atravessa, de trilhar novas possibilidades, a coleção exalta a ancestralidade negra, com peças marcadas pelo exagero, intensidade e sensualidade. “Essa coleção é uma ode à nossa ancestralidade africana e a Exu, que sempre esteve olhando por nós e nos conduziu pelo caminho que nos trouxe até aqui”, destaca Júnior Rocha.



Os tecidos usados na coleção são de Guiné-Bissau (Foto:Bruno Gomes/Divulgação)

Nesta coleção, os tecidos africanos são originários da Guiné-Bissau, e o patchwork, marca registrada da Meninos Rei, chegam em um mosaico de estampas ainda mais vibrante, com misturas quentes e explosivas. “Tudo transita pelo viés das possibilidades, da ousadia, da liberdade, assim como é Exu. A essência da produção, desenvolvida por nós, pelo stylist Thiago Ferraz e seu assistente Gabriel Fabosa, aponta para a uma estética afrofuturista, em que a profusão de informações transborda para além da roupa, causando um impacto visual chocante, imprimindo a imagem desse Exú high-tech, moderno, cosmopolita e tão presente no nosso movimento contemporâneo”, explica Céu Rocha.



Com pouco mais de dois minutos e meio, o filme tem concepção dos irmãos Rocha e direção de Ricardo Souza. Nele, os modelos Rodrigo Somália e Marcelo Lima desfilam cinco looks e usam adereços de cabeça desenvolvidos pela designer baiana Kelba Varjão. Além dos modelos, o filme, que tem trilha do DJ Telefunksoul, traz o bailarino Yuri Santanna. Beauty e hair são assinados por Ian Silva e Guilherme de Oliveira, respectivamente.



Uma das marcas parceiras do Afro Fashion Day – iniciativa que integra o Selo CORREIO Afro – a Meninos Rei participa do SPFW a convite do Projeto Sankofa, idealizado pelo coletivo Pretos na Moda e pela startup de inovação social VAMO (Vetro Afro-Indígena na Moda). Como parte do projeto, a marca foi amadrinhada pelo estilista João Pimenta, que orientou os oito criadores nacionais selecionados.



Essa é a 51ª edição da SPFW, que pela segunda vez acontece de forma digital em função da pandemia da covid-19. O evento reúne 43 marcas, que apresentam suas criações em uma programação transmitida ao vivo através no site spfw.com.br, YouTube e Facebook do evento.