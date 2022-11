Marca baiana Meninos Rei leva time de famosos para a passarela do SPFW

Em sua quarta participação no São Paulo Fashion Week, a marca baiana Meninos Rei amplificou seu discurso sempre combativo ao racismo e à desigualdade social e, ao mesmo tempo, agregador. Ao colocar o cantor Márcio Victor, do Psirico, entoando “Firme e forte”, deu seu recado logo no início do desfile, realizado na tarde desta quarta-feira (16).

Júnior e Céu Rocha também aperfeiçoaram o estilo de sua marca, levando para a passarela 25 looks inéditos divididos em blocos, que foram de peças confeccionadas a partir de tecidos africanos, que receberam a interferência de outros panos, à looks sem estampas, além da print exclusiva, desenvolvida e executada pela designer Patrícia Moraes.

Veja fotos do desfile:

(Fotos: Marcelo Soubhia e @cabello.photo/divulgação) (Fotos: Marcelo Soubhia e @cabello.photo/divulgação) (Fotos: Marcelo Soubhia e @cabello.photo/divulgação) (Fotos: Marcelo Soubhia e @cabello.photo/divulgação) (Fotos: Marcelo Soubhia e @cabello.photo/divulgação) (Fotos: Marcelo Soubhia e @cabello.photo/divulgação) (Fotos: Marcelo Soubhia e @cabello.photo/divulgação) (Fotos: Marcelo Soubhia e @cabello.photo/divulgação) (Fotos: Marcelo Soubhia e @cabello.photo/divulgação) (Fotos: Marcelo Soubhia e @cabello.photo/divulgação) (Fotos: Marcelo Soubhia e @cabello.photo/divulgação) (Fotos: Marcelo Soubhia e @cabello.photo/divulgação) (Fotos: Marcelo Soubhia e @cabello.photo/divulgação) (Fotos: Marcelo Soubhia e @cabello.photo/divulgação)

Para exibir a coleção Onde nasce a arte foi escalado um time formado por modelos de estilos diversos e muitos convidados, como a atriz Deborah Secco, que desfilou duas vezes, a cantora e apresentadora Jojo Todynho, os atores Fabrício Boliveira e Igor Rickli, o produtor e modelo Carlos Cruz, a influencer Thais Carla e a DJ e coreógrafa Lunna Montty. O resultado mais uma vez foi o mesmo das outras edições: um show de passarela aplaudido de pé pela plateia.

Um super equipe de parceiros contribuiu para os irmãos estilistas darem mais um passo importante na trajetória de sua marca: a trilha sonora levou a assinatura do produtor musical e DJ Telefunksoul; os acessórios foram LR Atelier, calçados Arezzo, batidões de prata usado nas favelas assinados pela AUC Jóias e óculos customizados por Flávio Côrtes.

A 54ª edição do SPFW está sendo realizado no Komplexo Tempo, localizado no Parque da Mooca, em São Paulo. No line up do evento estão presentes mais três marcas baianas.

