Marca baiana mostra que moda fitness não é só para academia

Nota 10. As fashionistas estão arrasando na make gráfica e bem colorida, dando bastante destaque aos olhos nesses tempos de máscaras obrigatórias

Nota 0.Um síndico na Barra colou uma circular no elevador, porque os moradores estavam jogando tanto lixo, que as sobras estavam ficavam presas nos aparelhos de ar.



Para toda hora

Já foi o tempo que a produção da ginástica era usada apenas na academia. Sinônimo de conforto, essas peças migraram para as ruas e a gente utiliza de diversas formas, seja para treinar, seja para lacrar. Pouco importa. O mais interessante de uma roupa é a capacidade que ela tem de se multiplicar, ou seja, cumprir muitos papéis na moda. Rolou sentimento? Então, confere a nova coleção da SEDLMAYER ( @lojased ), marca baiana voltada para o segmento fitness. Entre as apostas, olhos abertos para a bermuda ciclista, item democrático e bem fashion. Em tempo: a campanha foi fotografada na Ribeira, com a influenciadora digital Pati Guerra (@patiguerra), pelo olhar do fotógrafo Lucas Assis (@assislucas. Aos interessados, as peças estarão disponíveis a partir de 6 de fevereiro na loja física, localizada no Shopping Ponto 7 na Pituba e também on-line (lojased.com.br)



















Curingão



Uma bag multifuncional é certeira. Assim, sua vida útil é mais longa e a gente tem certeza que fez um bom investimento, né mores? Esse modelo arrematado na Nike (nike.com.br) você usa na academia, mas também com aquele visu mais urbano. Preço: R$ 129,99.



Olhar certo



Vamos atualizar os óculos de sol? Então nada como optar por um modelo clássico, como o aviador, mas investir em lentes amarelas para injetar aquela bossa. O vixe amou o modelito garimpado no e-commerce da Dafiti (dafiti.com.br), que custa R$ 90 e levanta qualquer produção.



De volta



Quem lembra da calça baggy? Se você curte uma trendy mais vintage - ou viveu os anos 80 e 90 - vai recordar com clareza do modelito característico pela cintura alta, pernas bem folgadas e barra afunilada. Atrás de uma para chamar de sua? A Zara (zara.com/br) se rendeu ao hit e relançou o modelo. Custa R$ 239



Oi, Verão

Ela tem a cara do Verão. É confortável, estampada e traz toda praticidade, já que não dá trabalho algum para calçar. Ideal para usar nesses dias quentes em Salvador. A flat da Mariha Calçados ainda tem mais um ponto alto: é amiga do bolso. Onde achar? Na lojinha virtual da Kanui ( kanui.com.br).

Achadinho

Já descolou o biquíni perfeito para dar aquele mergulho nesses dias de temperaturas altíssimas? A gente vai dar aquela forcinha com esse modelito da Brasileira Trendy (brasileiratrendy.com.br) que sai por R$ 119,9. Agora, é só descolar a canga bapho para completar o visu