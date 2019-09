Marca de móveis baiana Tidelli celebra 30 anos com 4 dias de festa na Praia do Forte

Luciano, Tatiana,Roberta e Giancarlo Mandelli (Divulgação) Roberta Mandelli (Divulgação) Mirela Machado (Icaro Cerqueira/Divulgação) Mauricio Arruda nas selfies com fãs (Icaro Cerqueira/Divulgação) Rogerio Menezes (Icaro Cerqueira/Divulgação ) Marlon Gama (Icaro Cerqueira/Divulgação) Drica Quintiliano (Ronaldo Jacobina/Correio) Isabela Jacobina (Divulgação) Luciano Mandelli (Icaro Cerqueira/Divulgação)

Luciano, Tatiana,Roberta e Giancarlo Mandelli (Divulgação) Roberta Mandelli (Divulgação) Mirela Machado (Icaro Cerqueira/Divulgação) Mauricio Arruda nas selfies com fãs (Icaro Cerqueira/Divulgação) Rogerio Menezes (Icaro Cerqueira/Divulgação ) Marlon Gama (Icaro Cerqueira/Divulgação) Drica Quintiliano (Ronaldo Jacobina/Correio) Isabela Jacobina (Divulgação) Luciano Mandelli (Icaro Cerqueira/Divulgação)

Marca baiana de móveis de luxo, com lojas espalhadas por todo o Brasil, Estados Unidos, México e Panamá, a Tidelli está completando 30 anos. Para festejar a data, a família Mandelli está reunindo, desde a última quinta-feira, no Tivoli Ecoresort Praia do Forte, mais de 600 convidados, entre arquitetos, designers de interiores, parceiros, lojistas, fornecedores e convidados, numa confraternização que vai durar até amanhã. A marca, que tem fábrica no bairro Alto de Coutos, onde emprega mais de 350 pessoas, montou uma programação que inclui desde shows, palestras, talk-shows, até baladas e jantares especiais.



Inclusão social

Um dos mais premiados arquitetos e designers do país, Marcelo Rosenbaum, palestrante do evento da Tidelli, contou sobre o seu trabalho de valorização do artesanato brasileiro em comunidades esquecidas do país, como a de Várzea do Queimado, no Piauí, onde ajudou a colocar a produção artesanal da comunidade no mercado de luxo, com peças criadas a partir da carnaúba. “O que fazemos nessas localidades é usar o design como instrumento de inclusão. Com isso, estamos, de certo modo, ajudando a melhorar a vida dessas pessoas, gerando renda e auxiliando-as a se manterem em seus territórios”, disse.



Decora na Bahia

Arquiteto e apresentador do programa Decora (GNT), Maurício Arruda – que fará palestra hoje no Tivoli, contou à coluna que seu sonho é fazer um programa dedicado à Bahia. “Adoraríamos sair um pouco do sudeste e chegar até outros estados, como a Bahia, por exemplo, mas a produção é muito grande e acaba ficando muito caro realizar o programa aqui. Mas não desistimos dos sonhos, quem sabe uma hora dessas não conseguiremos realizar”, disse.

Tidelli no Tamar

Luciano Mandelli, sócio da Tidelli, contou à coluna que a marca firmou uma parceria com o Projeto Tamar para requalificar a sede do projeto das tartarugas, na Praia do Forte. “Até o começo do verão, entregamos a sede totalmente repaginada”. Para celebrar a parceria, a Tidelli promove hoje à noite, uma festa no Tamar, para cerca de mil convidados.



OUTROS TEMPOS



Moda no MAM

A Farm, marca fashion feminina que pertence ao Grupo Soma, teve a Bahia como inspiração para sua próxima coleção de alto verão. Esta semana, a equipe da grife carioca desembarcou em Salvador para gravar o vídeo promocional da próxima campanha que contará com sete modelos e oito bailarinos, todos baianos. Além do audiovisual, a marca, que nasceu em 1997, fará, pela primeira vez, sua convenção nacional de varejo em solo baiano. O cenário do evento, que acontece no próximo dia 5 de outubro, será o icônico Museu de Arte Moderna da Bahia – MAM.



Ganhadeiras de Itapoã

Vice-campeã do Grupo especial deste ano, a escola de samba Viradouro, que vai homenagear no seu enredo o grupo musical baiano As Ganhadeiras de Itapuã, confirmou os nomes de duas cantoras baianas no seu desfile: Margareth Menezes e Marienne de Castro. De acordo com a direção da entidade, Margareth vai desfilar no sambódromo representando a Luz do Farol de Itapoã, enquanto Marienne atravessará a passarela como um belíssima Oxum.



Vai e vem

Após 27 anos à frente da Salvatur, o ex-secretário estadual de Turismo, José Alves, deixou a empresa. Em seu lugar assumiu o paulista Luiz Felipe de Brito. Alves, que já foi presidente da Abav-Ba, continua no mercado de turismo. Ele está trazendo para a Bahia uma filial da Mascaro Tour, que tem sede em São Paulo, para atuar nos segmentos de operador, consolidador, corporativo e no turismo de lazer.