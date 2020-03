Marcas baianas celebram o Dia da Mulher com bate-papo gratuito sobre autoestima

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Wari Pratas e o projeto Femina Aurea juntam-se em uma parceria que celebra a força e a resiliência feminina por meio da criação de duas joias cheias de significado e a realização de um bate-papo sobre autoestima.

O Femina Aurea é um projeto fotográfico que busca a valorização da beleza e da história de mulheres com deficiências por meio de exposições. "Por anos na vida, escondi a minha deficiência nas fotos que tirava, achava que mostrando a prótese, minha beleza diminuía. Após participar desse projeto ocorreu uma mudança grande em mim: conheci maravilhosas mulheres iguais a mim e passei a me ver bela como inteiro", conta Letícia Moraes, que participou do ensaio com as joias da collab.

Idealizadora do projeto, a advogada Ana Vitória comandará o bate-papo que acontecerá no Tropos Coworking (Rua Ilhéus, 214, Rio Vermelho), nesta quinta-feira (5), às 18h, com entrada franca. Dentre os assuntos que serão abordados destaca-se um novo olhar para autoestima, a força feminina, a importância da sororidade e da superação de padrões que limitam.

Collab

A parceria do Femina Aurea com a Wari Pratas rendeu a criação de dois pingentes em prata desenvolvidos em edição limitada: o espelho de Vênus e a plaquinha "#NoBackLash". O espelho é símbolo do feminino e é inspirado na deusa Vênus, que na mitologia romana representa o amor, a harmonia, a beleza e a empatia.

Já a plaquinha #NoBackLash (que significa "sem folga"), é, segundo Ana Vitória, "uma ode às batalhas sociais e políticas que já vencemos e a importância de não retrocedermos a nenhum direito que já conquistamos". Para conferir as peças basta ir até uma das lojas da Wari Pratas (Rio Vermelho, Shopping da Bahia ou o site www.waripratas.com.br).