Marcelo Sansão é convidado para ser delegado-geral da Polícia Civil

O diretor de Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), Marcelo Sansão, admitiu a aliados que recebeu convite para substituir Bernardino Brito Filho no cargo de delegado-geral da Polícia Civil. No entanto, garantiu que, a princípio, rejeitou a oferta feita pelo secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa. A eventual troca de Brito Filho por Sansão foi noticiada pela coluna na edição de ontem.

Marcelo Costa Sansão é tido como um dos mais próximos e leais membros da tropa aliada ao secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa. A ida de Sansão para o comando da Civil virou, nos últimos dias, assunto corrente entre delegados graduados da corporação, que atribuem a troca a supostos desgastes na relação de Barbosa com Brito Filho.

Além da Polícia Civil, a dança de cadeiras vai atingir em breve um dos secretários do governo Rui Costa (PT). No caso, a demissão tem origem na mistura de baixa produtividade com excesso de exposição.

"Acabo de receber uma ligação do presidente do PDT, Carlos Lupi, que confirmou a presença de Ciro Gomes no dia 11 de março, em Salvador, para apoiar a nossa pré-candidatura a prefeito" - Leo Prates, secretário de Saúde de Salvador, ao anunciar a vinda do presidenciável do PDT para avalizar seu nome no páreo da capital

