Márcia Castro grava álbum de axé music com direção de Letieres Leite e Lucas Santana

(Foto:Nanda Lírios/Divulgação)

Marcos Preto, Letieres Leite, Marcia Castro e Lucas Santana

A cantora baiana Márcia Castro está em estúdio, em São Paulo, gravando o seu quinto álbum que vai se chamar Axé. A proposta do disco é reavivar o gênero musical nascido na Bahia nos anos 1980, com um repertório inédito de composições de artistas como Russo Passapusso, Pedro Pondé, Carlinhos Brown e da própria Márcia, dentre outros compositores. O novo trabalho tem na produção musical dois grandes nomes da nova cena baiana: Lucas Santana e Letieres Leite, da Orkestra Rumpilezz, que acabou de dirigir o novo show e disco de Maria Bethânia.



Alegria e leveza

Em conversa com a coluna, Márcia Castro diz que o álbum Axé é um disco de música baiana que traz toda sua riqueza rítmica e melódica. “Axé significa poder, energia, força, presentes em cada ser, em cada coisa. É isso que estou construindo, um disco forte, afirmativo, que traz energia de minhas práticas cotidianas positivas, levando ao público uma mensagem solar, de alegria e de leveza”, diz. O álbum tem direção artística de Marcos Preto.



3 X 4 GENTE BOA

(Divulgação)

O sommelier do restaurante Fasano Tiago Frota

Assim como milhões de nordestinos, Tiago Frota saiu da pequena cidade Pedro II, no Piauí, aos 18 anos, rumo a São Paulo em busca de trabalho. Seu primeiro emprego foi como lavador de pratos no restaurante Bananeira. Mas ele queria mais e foi participar de uma seleção no Rubaiyat para uma vaga de cumim concorrendo com outras 300 pessoas. Ficou entre os 10 selecionados e viu ali uma oportunidade de crescer numa área que estava começando a aquecer, a de vinhos. Começou organizando as garrafas na adega, e foi estudando e pesquisando livros sobre o tema. Em 2010 foi trabalhar no Tre Bicchieri, onde aperfeiçoou os conhecimentos de enocultura com Marcos Freitas, um dos sócios do restaurante e ex-sommelier do Fasano. Por lá ficou até 2016, até seguir para o Ristorantino. Sua última casa na capitalista foi o Etto, de onde saiu direto para a Bahia. “Quando recebi o convite para vim pra Salvador ficar a frente dos vinhos do restaurante Fasano, não pensei duas vezes. Aceitei o desafio com bastante entusiasmo e desde então tenho me dedicado a entregar ao cliente um serviço de alto do padrão, como pede a casa”, conta. Encantado com a cidade e com o novo posto de trabalho, Frota, que hoje tem 30 anos, além de sommelier também atua como maître executivo do restaurante italiano. Esta semana, o piauiense - que tem como chefe e inspiração o mestre Manoel Beato, que responde pela área de vinhos da rede Fasano - celebrou a chegada de três novos rótulos à adega do Fasano Salvador: o Brunello di Montalcino, Barolo e Chianti Clássico. Todos vindos diretamente da Itália, numa parceria entre a rede de restaurantes, Celso La Pastina e a World Wine.



Letras estrangeiras

A Balada Literária da Bahia anunciou mais um convidado estrangeiro para o evento que acontece de 21 a 25 deste mês. Além do português Valter Hugo Mãe, o encontro terá ainda o marroquino radicado na França. Abdellah Taïa. Escritor e cineasta, Abdellah foi o primeiro escritor árabe a se assumir homossexual publicamente, em 2006, tornando-se um ícone da resistência em seu país. Seu primeiro livro publicado no Brasil é Aquele que é Digno de ser Amado, publicado pela Editora Nós em 2018.

(Divulgação)

O escritor marroquino Abdellah Taia

Kirimurê

O novo comodoro do Yacht, Marcelo da Gama Lobo, e o diretor social do clube, Beto Porciúncula, vão receber a imprensa e convidados amanhã (21) para apresentar o Réveillon 2019/2020, durante almoço no restaurante Veleiro. Nesta edição da festa, a agremiação abraça a causa da sustentabilidade e homenageia a Baía de Todos-os-Santos com o tema Kirimurê. Três artistas baianos farão o show da virada com direção artística de Jonga Cunha.

(Foto:Auremar Santos/Divulgação)

Marcelo da Gama Lobo, comodoro do Yacht Clube da Bahia

Asè

O Ilê Axé Opô Aganju vai celebrar os 60 anos de iniciação no candomblé do babalorixá Pai Balbino, também conhecido como Obaràyí, com uma grande festa no terreiro, na Vila Praiana, em Lauro de Freitas, no próximo dia 24, às 9h30.

(Foto:Andrea Fiamenghi/Divulgação)

Obaràyí vai festejar 60 anos de iniciação no Candomblé

No forno

O escritor Rogério Menezes, autor da Coluna Vertebral, que publica semanalmente no Correio, vai lançar seu novo livro 2+1, pela editora Bissau Livros, de Cabo Verde, na África. De acordo com o editor, o jornalista Saymon Nascimento, a obra de Menezes - que terá lançamentos em Salvador e em Cabo Verde - “é um romance febril e estonteante sobre personagens entre dois abismos no tempo: a morte e os excessos amorosos e sexuais em todo seu passado, até a infância, nos anos 1960”.

(Divulgação)

O escritor Rogerio Menezes vai lançar novo romance

Mais +

Para quem não assistiu ao maravilhoso filme Fevereiros, de Marcio Debellian, que conta um pouco da história da cantora Maria Bethânia com a festa de Santo Amaro, poderá conferir hoje, às 20h, no Canal Brasil. Esta aí uma boa oportunidade de conferir este documentário que encanta fãs e os não fãs da cantora baiana.



Menos –

O impressionante crescimento do segmento de farmácias que povoou toda cidade com unidades de diversas redes, está dando sinais de cansaço. Do mês passado para cá, somente na Rua Marquês de Caravelas, na Barra, onde o número de lojas é de mais de uma dezena, duas unidades recém inauguradas, fecharam as portas. Uma da Drogasil e outra da Drogarias Globo. Pelo visto o setor está constatando, em números, que o negócio não está tão bem assim!