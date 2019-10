Márcia Fellipe se defende após criticar canonização de Irmã Dulce

Depois de provocar a ira de fiéis por criticar a canonização de Irmã Dulce, Márcia Fellipe se defendeu das acusações de intolerância religiosa em uma transmissão ao vivo nesta segunda-feira (14). No domingo, durante a canonização da Santa Dulce dos Pobres, primeira santa brasileira a ser reconhecida pela Igreja Católica, Márcia criticou a cerimônia.

"Ajudar o próximo, sim! Mas não faz nenhum ser humano ser 'santo'. Santo só o senhor Jesus Cristo. Não se deixem enganar (leiam a Bíblia). 'E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará'. João 8:32", disse Márcia. "Cadê o respeito pela religião dos outros?", criticou um seguidor, seguido por vários outros. Diante da repercussão, Márcia tentou se defender.

"Eu peço aqui desculpa. Não falei sobre religião. Falei sobre o que a palavra nos diz. Muita coisa que a gente vê acontecendo no meio do mundo, ela é feita pelo homem. Assim, tem gente distorcendo que eu tenho intolerância a religião, em nenhum momento", disse.

Visivelmente abalada, Márcia justificou o comentário e pediu que os críticos não a atacassem.

"Hoje eu sou a pior de todo o mundo. Se botar o mundo todo, eu sou o pior ser humano. Sou a mais pecadora de todas, mas eu tenho buscado e espero que eu possa nascer de novo em Cristo. Que isso fiquei claro pra todo mundo. Não tenho intenção de ofender ninguém. Aqui no nosso País tem disso. Eu, que não sou nem subcelebridade, trabalho para sustentar meus filhos. Canto paara sustentar minha casa. Eu não almejo ser renomada, ser isso ou aquilo. Quem trabalha comigo me conhece. Não tenho essa vaidade. Sou grata Deus por ele abrir as portas. Grato aos que vão aos meus shows", comentou.