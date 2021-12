Marcinho e Vico se despedem do Vitória: 'Ficará em meu coração'

Os atacantes Vico e Marcinho estão na lista de jogadores que não vão permanecer no Vitória para a disputa da temporada 2022. E, nas redes sociais, a dupla se despediu do time e da Toca do Leão.

Marcinho chegou ao rubro-negro em agosto, cedido por empréstimo pelo Botafogo. O jogador foi um dos destaques do time, apesar da campanha que terminou com o rebaixamento para a Série C do Brasileirão. Ao todo, participou de 24 jogos pelo Vitória, com cinco gols e três assistências.

"Saio muito triste pelo resultado, mas meu coração está feliz por ter vivido o amor que cada torcedor tem no peito por esse clube, feliz por ter feito amizades que levarei para minha vida toda e por ter trabalhado com pessoas que me fizeram um melhor homem e melhor jogador", escreveu.