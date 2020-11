Marcio Garcia faz apelo por pai internado com covid: 'Achava que não era tão grave'

O pai do apresentador Marcio Garcia está internado em estado grave com coronavírus, em Juiz de Fora, no interior de Minas Gerais. O apresentador pediu orações para o pai, que está entubado.

"Venho mais uma vez aqui, fazer um pedido, agora em nome do meu pai, que está internado em Juiz de Fora, no hospital da Unimed, em estado grave com Covid-19, foi entubado. Não é fácil para um homem da idade dele [77 anos] passar por isso, muito menos para a família", disse.

Ele confessou que, em alguns momentos, minimizou a gravidade da doença, apesar de tomar os cuidados. "Confesso que, muitas vezes, fiz pouco caso da Covid, achava que não era tão grave, enfim. Sempre, claro, tomando meus cuidados. Mas nunca levei tão a sério a doença. Acho que muita gente passa por isso, até ter um caso tão sério, como o do meu pai", confessou.