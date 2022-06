Márcio Victor celebra Samba Junino no Engenho Velho de Brotas

Márcio Victor, Engenho Velho de Brotas e Samba do Psi. Quem conhece sabe o que isso significa: é o Arrastão do Psi, que volta na próxima terça-feira (28) e celebra a tradição que o cantor participava antes da fama. A festa começa a partir das 19h.

O movimento Samba Junino é considerado patrimônio cultural de Salvador pela Fundação Gregório de Matos desde 2018 e Márcio comemora o aumento da visibilidade nos últimos anos. Tocar no bairro é a forma que ele encontrou de retribuir o apoio.

“Eu acredito que a participação do Psirico nesse movimento do Samba Junino agregou muito e vem despertando a atenção para que os grupos deste segmento tenham esperança e um ânimo para seguirem com essa cultura, essa tradição que não pode morrer. Desde o nosso primeiro Arrastão, a intenção foi de chamar a atenção dos políticos e empresários para esse movimento, e isso vem acontecendo", contou Márcio Victor.

Presidente da FGM, Fernando Guerreiro diz que a manifestação é seu xodó e a Fundação vem tomando medidas para incentivar e fomentá-la.

A volta do Arrastão do Psi terá participação do grupo União, pioneiro no Movimento, e uma premiação de Rei do Samba Junino a Ninha, ex-vocalista da Timbalada, e também cria do Engenho Velho de Brotas.

“A expectativa para este ano é a melhor possível. Espero as ruas lotadas de pessoas que amam essa cultura, que conheçam as músicas, que não são tocadas em rádio, mas que são passadas de geração em geração”, afirmou.

O figurino assinado por Cid Brito será característico e condizente com a ocasião, investindo num estilo de caipira estilizado. A saída está marcada para acontecer às 19h, e a concentração será no Supermercado Nova Ondina. Na ocasião, será gravado um CD especial de Samba Junino que em breve estará disponível nas plataformas digitais.