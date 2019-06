Márcio Victor participa do arrastão do Engenho Velho Galpão de Brotas nesta segunda (1º)

Nesta segunda-feira (1º), acontecerá o Arrastão "100 Ranso", no Engenho Velho de Brotas. O evento terá as participações especiais de Márcio Victor, vocalista do Psirico, e do cantor Ninha, entre outros artistas que comparecerão de surpresa.

A concentração para participar da festa acontecerá às 17h, na frente do mercadinho conhecido como Verdurão, próximo à Ladeira do Cinema.

O evento é gratuito e acontecerá na rua, mas quem quiser comprar as camisas do evento para ficar poadronizado poderá adquirir os abadás no local.

O Arrastão '100 Ranço' já é tradição no bairro e é a festa que encerra os festejos juninos na região.