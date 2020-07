Marco Antônio comemora recuperação e projeta retomada no Bahia

A paralisação das atividades por causa da pandemia do novo coronavírus significou o tempo necessário para alguns atletas que estavam no departamento médico do Bahia se recuperarem de lesões.

Um desses casos é o do meia Marco Antônio. Sem atuar desde o ano passado, quando machucou o pé na reta final do Campeonato Brasileiro, ele usou o tempo sem jogos para voltar a ficar disponível ao técnico Roger Machado. Totalmente recuperado e integrado ao elenco que treina na Cidade Tricolor, ele agora corre em busca de uma oportunidade.

“Por um lado, tem esse caos todos, eu não queria que fosse assim, um momento ruim no país, teve que mudar tudo. Mas por outro lado eu aproveitei esse momento e pude me recuperar bem. Sabia que, quando os treinos voltassem, eu ia me apresentar bem. Graças a Deus estou integrado ao grupo, sem lesão nenhuma e pode-se dizer que essa parada me ajudou muito", analisou o meia.

"Os meus companheiros já estão em uma batida desde o início do ano, eles já estão um pouco mais à frente do que Elton e eu, que voltamos de lesão. Espero dar continuidade no meu trabalho e fazer uma boa temporada", continuou Marco Antônio.

A oportunidade esperada para entrar em campo em 2020 pode acontecer já nos próximos dias. Com a confirmação da retomada da Copa do Nordeste e do Campeonato Baiano, o Bahia vai voltar a ter compromissos a partir do dia 21 de julho. O clube aguarda o detalhamento das tabelas.

"Assim que o professor contar comigo eu vou estar apto, sei que vou ter que esperar um pouco, mas é continuar crendo no que eu acredito. Sei que vou ter uma oportunidade e, quando ela chegar, eu espero aproveitar da melhor maneira possível", disse.

Na manhã desta quinta-feira (9), o elenco do Bahia treinou na Cidade Tricolor e Roger comandou mais um trabalho tático. Com as competições no radar, o treinador começou a esboçar a equipe que vai reiniciar a temporada. Em campo, dividiu o grupo em dois times e parou o trabalho em alguns momentos para fazer ajustes e passar instruções.