Marco Antônio quer deixar lesões no passado para ser protagonista no Bahia

De volta ao Bahia depois de ter disputado a temporada passada pelo Botafogo, o meia-atacante Marco Antônio projeta repetir no tricolor o bom desempenho que conseguiu no time carioca, quando foi um dos destaques na campanha do acesso à Série A do Brasileirão.

Na vitória sobre o Doce Mel, na última quarta-feira (26), na Fonte Nova, Marco foi um dos jogadores que chamaram a responsabilidade com a camisa tricolor. Bastante participativo, ele só não balançou as redes porque parou no goleiro Caio. Mesmo assim, o atacante comemorou o desempenho.

"Fico feliz por ter voltado ao Esquadrão de Aço, muito contente mesmo por atuar contra o Doce Mel. Avalio o meu desempenho individual como bom, e o coletivo também. Mesmo ainda conhecendo alguns companheiros, fizemos um bom jogo, criamos boas oportunidades e o goleiro deles estava em noite boa", pontuou.

Além de repetir as boas atuações que conseguiu no Botafogo, Marco Antônio revelou que quer deixar para trás as lesões que o acompanharam durante os anos em que esteve no tricolor. Ele diz que está mais forte fisicamente e pronto para ajudar o Esquadrão.

"É até difícil falar, nas vezes que eu tive lesões aqui no Bahia me deixavam constrangido, sem confiança. O ano de 2021 foi bastante positivo para mim, não tive lesões e pude dar sequência", explicou.

"Eu chego motivado, estou bastante feliz por estar de volta, tenho um carinho e amor por esse clube e torcida. Não depende só de mim, mas de todo o conjunto. Se todos estiverem alinhados na mesma visão... O objetivo de todo mundo é conseguir o acesso, acredito que todo mundo vai ter oportunidade e juntos vamos conseguir o objetivo", completou.

O próximo compromisso de Marco Antônio, e do Bahia, será neste sábado (29), quando o tricolor visita o Campinense, às 16h, no estádio Amigão, pela segunda rodada da Copa do Nordeste.