Marco Antônio testa positivo pra covid e vira desfalque no Bahia

O Bahia ganhou um desfalque de última hora para enfrentar o Confiança, na noite desta quarta-feira (29), às 19h30, pela semifinal da Copa do Nordeste.

O meia-atacante Marco Antônio testou positivo para coronavírus nos exames realizados pela CBF e foi afastado do duelo. O jogador iniciaria a partida no banco de reservas.

O teste positivo de Marco Antônio pode influenciar na escalação do tricolor para o confronto desta quinta-feira (30), contra o Jacuipense, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Baiano, no estádio Eliel Martins, em Riachão do Jacuipe.

Marco Antônio estava garantido entre os titulares na partida pelo estadual. O jogador vai passar por novo exame para saber se terá condição de jogo.

O Bahia viveu situação semelhante com o volante Gregore. Antes da partida contra o Botafogo-PB, pelas quartas de final do Nordestão, o camisa 26 testou positivo nos exames pré-jogo e foi afastado do duelo.