Marco Antônio treina e vai reforçar o Vitória contra o Paysandu

Com uma imobilização sob medida na mão direita, o zagueiro Marco Antônio voltou a treinar com o elenco do Vitória na manhã desta quinta-feira (18) e vai enfrentar o Paysandu, domingo (21), às 16h, no Barradão, na estreia do quadrangular final da Série C do Brasileiro.

No sábado (13) passado, o jogador sofreu uma fratura na mão direita durante a partida contra o Brasil de Pelotas, na qual fez dois gols e foi fundamental para o rubro-negro classificar para a segunda fase da Série C.

A contusão ocorreu quando Marco Antônio caiu sobre o punho ao disputar uma bola na área com um atacante adversário. A confirmação ocorreu na terça-feira (16), após exame de ressonância magnética.

O treino desta quinta-feira (18) contou com sessões de trabalhos táticos e técnicos no gramado do palco do jogo. Para a partida diante do time paraense, o técnico João Burse também poderá contar com os retornos do goleiro Dalton, do volante Léo Gomes e do atacante Dinei, que estão novamente à disposição após cumprirem suspensão, assim como do lateral esquerdo Guilherme Lazaroni, recuperado de contusão.

Além do Paysandu, o Leão também vai enfrentar Figueirense e ABC nesta fase decisiva. Serão jogos de ida e volta, totalizando seis rodadas, e os dois primeiros colocados de cada grupo conquistam o acesso à Série B. Além disso, os líderes de cada um se enfrentarão para decidir o campeão. A outra chave conta com Mirassol, Volta Redonda, Botafogo-SP e Aparecidense.