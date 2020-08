Marco Pigossi tem vergonha de Fina Estampa: 'Deveria ser proibida de reprisar'

O ator Marco Pigossi afirmou que tem vergonha da sua atuação em Fina Estampa, além de não gostar das mechas loiras que usava no cabelo na época. "Essa novela deveria ser proibida de reprisar, porque são tantas barbaridades", disse ele, falando da trama de Aguinaldo Silva que está sendo exibida no horário das 21h desde a paralisação de Amor de Mãe.

O intérprete de Rafael esteve em uma live do canal GNT no Instagram com João Vicente de Castro, na sexta. Mas o trecho em que Pigossi fala mal de Fina Estampa viralizou ontem nas redes sociais.

Na conversa, o apresentador pergunta como foi para ele começar a carreira em uma novela de fracasso, se referindo a Eterna Magia, de 2007. Pigossi disse que foi bom, porque na época ele era "péssimo".

"Foi ótimo. Eu sempre falo que foi maravilhoso. É a melhor coisa, porque você não tá preparado mesmo, você é um péssimo ator ainda. Eu era... Sei lá, tinha tanto pra aprender. E depois eu fiz uma outra minissérie (Queridos Amigos, em 2008) que foi super legal. Era um papel super pequeno, mas foi um puta aprendizado", avaliou. "E aí em 2009, eu fui fazer o Caras & Bocas que aí eu acho que já tava um pouco mais familiarizado com a atuação. E aí foi o rosa chiclete".

João Vicente quis saber se Pigossi tem vergonha de rever cenas de novelas antigas. "Eu me vendo agora em 2011, essa Fina Estampa que tá passando agora foi 2011. Eu tinha 22 anos, com umas mechas loiras no cabelo. Fora o que se falava. Essa novela deveria ser proibida de reprisar porque são tantas barbaridades. É uma loucura passar uma novela dessa", considerou.

Para ele, a novela ficou datada nesse aspecto. "É interessante ver... Em 2011 era um tempo em que as pessoas ainda podiam se dar o direito de (falar) 'Ai, eu não ligo pra política'. Não tinha muito essa... Era o começo dessa discussão", considerou.

Pigossi disse ser "uma loucura" exibir essa novela hoje em dia. "Agora você passar uma novela dessas hoje é uma loucura. Tem coisas... Eu tenho vergonha de algumas coisas que são faladas na novela, de como são tratadas na novela, vergonha um pouco também da minha atuação, tenho vergonha das minhas mechas loiras. Mas faz parte. É interessante também olhar pra traz e brincar", finalizou.

O ator está passando a quarentena nos EUA, onde tenta decolar na carreira internacional. Seu último trabalho na Globo foi na minissérie Onde Nascem os Fortes, de 2018.