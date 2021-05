Maré baixa faz travessia Salvador - Mar Grande encerrar às 18h neste domingo (9)

A travessia Salvador - Mar Grande será encerrada mais cedo neste domingo (9), Dia das Mães, tanto em Salvador como em Mar Grande. O motivo é a maré baixa.

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), o serviço será interrompido às 18h, devido ao período de maré baixa prolongada, que a partir de hoje já prejudica as operações do sistema, impedindo as atracações no Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica. Por conta disso, em Salvador, estão cancelados os horários das 18h30, 19h e 19h30.

Ao todo, oito embarcações estão em tráfego, com saídas a cada 30 minutos. As saídas acontecem Terminal Hidroviário de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, e no Náutico da Bahia, no Comércio.

A movimentação nesta manhã é tranquila e os usuários encontram embarque imediato. O percurso da travessia é feito em tempo médio de 40 minutos.

Morro de São Paulo

Diariamente, os horários oferecidos, saindo de Salvador para Morro, são: 8h30, 9h, 10h30, 13h e 14h30; as saídas de Morro de São Paulo ocorrem às 9h, 11h30, 13h, 14h30 e 15h.