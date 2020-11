Maré baixa suspende travessia Salvador-Mar por três horas neste sábado

Quem pretende fazer a travessia Salvador-Mar Grande neste sábado (14) precisa ficar atento. O serviço faz parada de três horas durante a manhã por causa da maré baixa, que impede as operações no Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica.

Em Mar Grande, as operações serão suspensas às 7h e retomadas apenas três horas depois, às 10h. Após a retomada, as embarcações seguirão o fluxo normal e sairão de hora em hora, até as 18h.

De Salvador, a primeira embarcação deixará o Terminal Náutico às 9h, já que as três primeiras saídas – 6h30, 7h30 e 8h30 – foram canceladas. Os dois últimos horários de embarque - 18h30 e 19h30 - também foram suspensos e a travessia será encerrada às 17h30.

Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a travessia Salvador-Mar Grande terá, durante todo o dia, oito embarcações operando.

Horários da travessia Salvador-Mar Grande neste sábado (14):