Margareth Menezes e Luiz Caldas cantam para Irmã Dulce; assista

Vídeos lançados nesta terça-feira (20) trazem as versões de Margareth Menezes e Luiz Caldas para a música em homenagem a Irmã Dulce, religiosa falecida em 1992 que será canonizada em 13 de outubro. A canção foi composta por Lazzo Matumbi para homenagear a que será a primeira santa do Brasil.

Ivete, Saulo e Margareth: 50 artistas gravam música para Irmã Dulce

Os artistas cantaram para a mulher que, com seu acordeão, arrecadava dinheiro para ajudar a população mais carente de Salvador. Carregando algo quase ancestral no tom grave, Lazzo pode relembrar quão ligadas estão as histórias da religiosa e da Bahia.

Ele se juntou a Margareth Menezes, Saulo, Luiz Caldas e outros ídolos da música baiana que marcaram presença no projeto. No total, são 50 artistas. A Bahia começa cantar a sua santa.

Versão de Margareth:

Versão de Luiz Caldas: